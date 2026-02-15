אם יש דמות שמגלמת את המהפכה של התקשורת החרדית בשנים האחרונות, זהו ללא ספק איצלה כץ. המגיש הכריזמטי של "מעייריב", שהפך לאורח קבוע בכל סלון (או חדר בחורים) חרדי, מגיע לראיון חשוף ונטול פילטרים בתוכנית הרדיו "כיכר FM".

בשיחה פתוחה עם המגיש אלי גוטהלף, כץ מסיר את המסיכות – תרתי משמע. הוא מספר על המעבר המפתיע מאורח חיים של איש תקשורת מחובר 24/7 לאברך מן המניין ללא סמארטפון, חושף את הדרמות מאחורי הקלעים של עולם הישיבות, ומגלה לאן נעלמה "מעייריב".

איך נולד המותג "איצלה כץ"?

רבים מכירים אותו כ"איצלה", אבל השם הזה נולד בכלל מתוך חשש. בראיון הוא משחזר את צעדיו הראשונים בתקשורת, כעורך צעיר באתר "המחדש". "אח שלי אמר לי: 'אולי זה יעשה בושות לאבא, אל תכתוב את השם שלך'", מספר כץ. הפתרון? שם עט שהפך למותג. מה שהתחיל כניסיון להסתיר את הזהות ממשפחתו הליטאית המיוחסת, הפך לשם שכל בחור ישיבה מכיר.

מה קורה עם "מעייריב"? הסוף לשמועות

בשבועות האחרונים הרשת החרדית סערה סביב עתידה של תוכנית הדגל "מעייריב". כץ עושה סדר ומבשר בראיון על מהלך דרמטי: התוכנית לא יורדת, אלא עוברת דירה. "התוכנית עוברת לפלטפורמה חדשה, כשרה למהדרין, שתהיה פתוחה גם בנטפרי", הוא חושף. המטרה: לאפשר גם לבחורי ישיבות ואברכים, המשתמשים באינטרנט מסונן, לצפות בתכנים ללא חשש.

איך שורד "שונא" בלב המעוז של ה"מחבלים"?

אחד החלקים המרתקים בראיון הוא המסע של כץ בעולם הישיבות. מי שהגדיר את עצמו כ"פרה אדם" בילדותו, עבר דרך התחנות היוקרתיות ביותר: מישיבת "אור ישראל" הנוקשה ("שם למדתי שהפשע משתלם למי שיודע לשלם"), ועד לישיבת פונוביז'.

כץ מתאר את החוויה הסוריאליסטית של בחור המזוהה עם פלג ה"שונאים", שלומד וחי בתוך ישיבה שחציה השני שייך ל"מחבלים". "היינו מתווכחים בקולות וברקים", הוא נזכר, אבל מדגיש כיצד דווקא העבודה התקשורתית לימדה אותו להכיל את כל הגוונים של הציבור החרדי - מחסידי מודז'יץ ועד בחורי מיר ברכפלד.

הרגע שבו הסמארטפון עף לפח: "הייתי מכור"

אולי הסיפור המדהים ביותר בראיון הוא המהפך האישי של כץ. בשיא הקריירה, הוא החליט לזרוק את הסמארטפון ולעבור לטלפון כשר. "זה קרה בפורים, בעקבות משפט אחד של הרב דרוק", הוא משתף ברגע של גילוי לב.

כץ מתאר את "כאבי הגמילה" הקשים בשבועות הראשונים: "הייתי עוצר ברמזור אדום, מוציא את הטלפון הכשר מהכיס מתוך הרגל, וקולט שיש שם רק מחשבון". המהלך הזה הוביל אותו בחזרה לספסלי הכולל, כשהוא משלב בין עולם התקשורת לבין סדר בוקר קבוע ורציני. "התורה היא באמת מתוקה, רק צריך למצוא את החיבור הנכון", הוא מסכם במסר מרגש למאזינים.