כיכר השבת
אחרי הסערה | צפו

קללה חריפה בשידור: אורן חזן פותח הכל על הסרטון שהתפוצץ והאח החרדי

ח"כ לשעבר אורן חזן מתייחס לרילס שהתפוצץ בתוכנית "כיפות שחורות" לאחר שגידף את דובר 'הפלג' בוויכוח על הגיוס: "הוא דיבר על כסף במקום על לימוד" | וגם: הסיפור המדהים על אחיו החרדי הלוחם והתחזית לתקיפה באיראן עד סוף מרץ | צפו (דבר ראשון)

2תגובות

סוגיית גיוס בני הישיבות ממשיכה להסעיר את המדינה, ומי שמצא את עצמו בשבועות האחרונים בלב הסערה הוא חבר הכנסת לשעבר אורן חזן. בראיון מיוחד לתוכנית "" באולפן 'כיכר', התייחס חזן ל"רילס" שהתפוצץ ברשתות החברתיות מתוך התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי.

באותו קטע, שהפך לוויראלי במהירות, נראה חזן כשהוא צועק לעבר נציג 'הפלג הירושלמי' קללה סוערת ורחיפה במיוחד בעיצומו של ויכוח סוער על חוק הגיוס.

חזן ביקש להבהיר באולפן כי דבריו לא הגיעו משנאה לעולם התורה, אלא מתסכול עמוק על הדרך שבה הוצגו הדברים. לדבריו, מה שהוציא אותו מכליו היה הניסיון של נציג הפלג להסיט את הדיון לסוגיות של מעמד וכסף, במקום להתמקד בערך הלימוד עצמו. "לי הפריע הניסיון לעקר כל טיעון שלי כאדם שלא שומר תורה ומצוות 'מלא מלא'", הסביר חזן, והדגיש כי לשיטתו עם ישראל זקוק לשני עמודים מרכזיים: חייל עם נשק ותלמיד חכם עם ספר תורה.

כדי להמחיש את החיבור שלו למגזר, הציג חזן את הרקע המשפחתי שלו כ"דוס בדימוס" שלמד בבית ספר דתי ובישיבה, וציין כי אביו הוא בוגר כפר חב"ד. רגע מרגש נרשם כשהוא חשף את סיפורו של אחיו, חסיד חב"ד עם שטריימל, שמתנדב במילואים ובכיתת כוננות ונושא נשק M16 מתחת לג'קט, וזאת למרות היותו הלום קרב הזכאי לפטור. חזן תקף את הקמפיינים הפוליטיים של אביגדור ליברמן, שלטענתו מלבים שנאה נגד החרדים תוך התעלמות משיעורי ההשתמטות הגבוהים במגזר החילוני.

לסיום, עבר חזן לנתח את המפה המדינית-ביטחונית וסיפק תחזית נחרצת לקראת הבחירות הקרובות. הוא העריך כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יבחר לפרוש בשיאו רק לאחר שישיג ניצחון מוחלט על חמאס וחיזבאללה ויוביל למיטוט שלטון הרשע בטהרן. כשנשאל על האפשרות של פעולה צבאית קרובה, קבע חזן בביטחון כי "חד משמעית כן - תהיה תקיפה באיראן עד סוף חודש מרץ".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
כיפות שחורות תוכנית מצוינת! זירה אכזרית לפעמים אבל הוגנת, מדהים.
שני
1
תכלס הוא באמת הגן על לומדי התורה
אחלה אורן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדבר ראשון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר