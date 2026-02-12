סוגיית גיוס בני הישיבות ממשיכה להסעיר את המדינה, ומי שמצא את עצמו בשבועות האחרונים בלב הסערה הוא חבר הכנסת לשעבר אורן חזן. בראיון מיוחד לתוכנית "דבר ראשון" באולפן 'כיכר', התייחס חזן ל"רילס" שהתפוצץ ברשתות החברתיות מתוך התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי.

באותו קטע, שהפך לוויראלי במהירות, נראה חזן כשהוא צועק לעבר נציג 'הפלג הירושלמי' קללה סוערת ורחיפה במיוחד בעיצומו של ויכוח סוער על חוק הגיוס.

חזן ביקש להבהיר באולפן כי דבריו לא הגיעו משנאה לעולם התורה, אלא מתסכול עמוק על הדרך שבה הוצגו הדברים. לדבריו, מה שהוציא אותו מכליו היה הניסיון של נציג הפלג להסיט את הדיון לסוגיות של מעמד וכסף, במקום להתמקד בערך הלימוד עצמו. "לי הפריע הניסיון לעקר כל טיעון שלי כאדם שלא שומר תורה ומצוות 'מלא מלא'", הסביר חזן, והדגיש כי לשיטתו עם ישראל זקוק לשני עמודים מרכזיים: חייל עם נשק ותלמיד חכם עם ספר תורה.

כדי להמחיש את החיבור שלו למגזר, הציג חזן את הרקע המשפחתי שלו כ"דוס בדימוס" שלמד בבית ספר דתי ובישיבה, וציין כי אביו הוא בוגר כפר חב"ד. רגע מרגש נרשם כשהוא חשף את סיפורו של אחיו, חסיד חב"ד עם שטריימל, שמתנדב במילואים ובכיתת כוננות ונושא נשק M16 מתחת לג'קט, וזאת למרות היותו הלום קרב הזכאי לפטור. חזן תקף את הקמפיינים הפוליטיים של אביגדור ליברמן, שלטענתו מלבים שנאה נגד החרדים תוך התעלמות משיעורי ההשתמטות הגבוהים במגזר החילוני.

לסיום, עבר חזן לנתח את המפה המדינית-ביטחונית וסיפק תחזית נחרצת לקראת הבחירות הקרובות. הוא העריך כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יבחר לפרוש בשיאו רק לאחר שישיג ניצחון מוחלט על חמאס וחיזבאללה ויוביל למיטוט שלטון הרשע בטהרן. כשנשאל על האפשרות של פעולה צבאית קרובה, קבע חזן בביטחון כי "חד משמעית כן - תהיה תקיפה באיראן עד סוף חודש מרץ".