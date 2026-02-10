כיכר השבת
אכזרי: אחות שברה לפעוט את הרגלים | תיעוד: מפולת סלעים באמצע הכביש • צפו

רוה"מ המריא לפגישה בוושינגטון | מפקד צבא איראן מצהיר: "נמצאים במוכנות מלאה" | אריה דרעי החל בתענית דיבור במשך שבוע שלם | יום מחאות נוסף של החברה הערבית | אחות בביה"ח נעצרה בחשד להתעללות בילד | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    תוכן שאסור לפספס:

