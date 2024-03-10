סביב השולחן ב'אולפן כיכר', התקבצו חברי הפאנל של "כיפות שחורות", לדיון סוער וקצוב בזמן על כל הנושאים הבוערים שעל סדר היום | מהחשש הספרדי מחוק הגיוס שהוביל לטונים גבוהים במיוחד, דרך מעצר נשיא ונצואלה ועד מחירי המטרנה, לצד שלל פינות מאתגרות | חברי הפאנל: ישי כהן, פרשן 'כיכר השבת'; הרב ישראל טרופר, איש 'הפלג'; אורן חזן, ח"כ לשעבר ב'ליכוד'; מוסי רז, ח"כ לשעבר מ'מרצ' ואיש 'שלום עכשיו' • צפו (כיפות שחורות)
בכל ראש חודש, איש היין ארי גוטהלף מארח דמות מעניינת מתעשיית הבידור היהודית לריאיון עומק חוויתי, ציני ומסעיר שבו פותחים ה-כ-ל, לצד אתגרים קולינריים מהמטבח היהודי • ובתוכנית השמינית - הפוליטיקאי הכי צבעוני בדור האחרון, חבר-הכנסת לשעבר ואיש העסקים בהווה, אורן חזן • איזה מאכל גרם לו להקיא? ובאיזה גיל יפרוש? • צפו בתוכנית המלאה (אירוח)