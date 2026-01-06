הפאנל של תוכנית האקטואליה "כיפות שחורות", בהגשת יוסי סרגובסקי, מתכנס לפרק השני, וגם הפעם הטונים עלו במהירות וצפויים להסעיר את המגזר החרדי.

בכל שבוע, חברי הפאנל מתקבצים לדיון סוער וקצוב בזמן על כל הנושאים הבוערים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות והמאתגרות - אנ"ש, הנייעס החרדי/עולמי, איש השבוע ומשחק אסוציאציות משעשע.

והשבוע, חברי הפאנל:

ישי כהן - פרשן ומגיש בכיר ב'כיכר השבת'

הרב ישראל טרופר - איש 'הפלג הירושלמי'

- איש 'הפלג הירושלמי' אורן חזן - חבר כנסת לשעבר ממפלגת הליכוד

- חבר כנסת לשעבר ממפלגת הליכוד מוסי רז - חבר כנסת לשעבר ממרצ ואיש שלום עכשיו

על סדר היום:

אנ"ש - הלב של המיינסטרים החרדי-ספרדי שובר את הכלים ומאמץ רטוריקה של "ייהרג ובל יעבור". ישי כהן טוען כי הציבור הספרדי חושש שמי שימלא את יעדי הגיוס יהיו בני עדות המזרח, בעוד הרב טרופר טוען שאין הבדל בין דם לדם וכי הפלג הירושלמי יסייע לכל עצור. העימות מסלים כאשר אורן חזן תוקף את טרופר בחריפות על הסירוב לגייס את מי שלא לומד: "אתה לא רב, אתה רב עם עצמך".

נייעס עולמי - נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, נשלף מארמונו במבצע אמריקאי דרמטי. האם תם עידן החוק הבינלאומי? אורן חזן מברך וטוען שנגמרו הימים של "דמוקרטיות במנהיגות", ומוסי רז מפתיע ומסכים חלקית אך מזהיר: "עברנו לעידן שבמקום חוק בינלאומי יש שריף".

חרדים לכיס - המדינה שחררה חבילות מטרנה במחיר מוזל, אך האם מדובר בפתרון אמיתי או פלסטר? הפאנל דן ביוקר המחיה שחונק את ההורים, כאשר אורן חזן טוען כי "העשירים מתעשרים והעניים סובלים", וישי כהן מבקר את העיסוק האובססיבי ב"כן ביבי, לא ביבי" במקום במחירי המזון.

עוד בפאנל:

מי איש השבוע שלכם? ישי כהן בחר בראש הממשלה בנימין נתניהו על היכולת "לשחק בראשי המפלגות החרדיות כבובות על חוט", אורן חזן בחר ביועץ רה"מ יונתן אוריך בהקשר לפרשת ההדלפות, ומוסי רז בחר בשר בן גביר (בהקשר שלילי).

ובפינת האסוציאציות - מה חושב איש 'הפלג' על יו"ר ש"ס אריה דרעי? ומי הגדיר את הרב שך כ"מנהיג שידע לחתוך"?

