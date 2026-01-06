כיכר השבת
כיפות שחורות | פרק שני 

ההקצנה הספרדית - והמתקפה החריפה של אורן חזן | הפאנל שמסעיר את המגזר החרדי • צפו

סביב השולחן ב'אולפן כיכר', התקבצו חברי הפאנל של "כיפות שחורות", לדיון סוער וקצוב בזמן על כל הנושאים הבוערים שעל סדר היום | מהחשש הספרדי מחוק הגיוס שהוביל לטונים גבוהים במיוחד, דרך מעצר נשיא ונצואלה ועד מחירי המטרנה, לצד שלל פינות מאתגרות | חברי הפאנל: ישי כהן, פרשן 'כיכר השבת'; הרב ישראל טרופר, איש 'הפלג'; אורן חזן, ח"כ לשעבר ב'ליכוד'; מוסי רז, ח"כ לשעבר מ'מרצ' ואיש 'שלום עכשיו' • צפו (כיפות שחורות)

הפאנל של תוכנית האקטואליה "כיפות שחורות", בהגשת יוסי סרגובסקי, מתכנס לפרק השני, וגם הפעם הטונים עלו במהירות וצפויים להסעיר את המגזר החרדי.

בכל שבוע, חברי הפאנל מתקבצים לדיון סוער וקצוב בזמן על כל הנושאים הבוערים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות והמאתגרות - אנ"ש, הנייעס החרדי/עולמי, איש השבוע ומשחק אסוציאציות משעשע.

והשבוע, חברי הפאנל:

  • - פרשן ומגיש בכיר ב'כיכר השבת'

על סדר היום:

אנ"ש - הלב של המיינסטרים החרדי-ספרדי שובר את הכלים ומאמץ רטוריקה של "ייהרג ובל יעבור". ישי כהן טוען כי הציבור הספרדי חושש שמי שימלא את יעדי הגיוס יהיו בני עדות המזרח, בעוד הרב טרופר טוען שאין הבדל בין דם לדם וכי הפלג הירושלמי יסייע לכל עצור. העימות מסלים כאשר אורן חזן תוקף את טרופר בחריפות על הסירוב לגייס את מי שלא לומד: "אתה לא רב, אתה רב עם עצמך".

נייעס עולמי - נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, נשלף מארמונו במבצע אמריקאי דרמטי. האם תם עידן החוק הבינלאומי? אורן חזן מברך וטוען שנגמרו הימים של "דמוקרטיות במנהיגות", ומוסי רז מפתיע ומסכים חלקית אך מזהיר: "עברנו לעידן שבמקום חוק בינלאומי יש שריף".

חרדים לכיס - המדינה שחררה חבילות מטרנה במחיר מוזל, אך האם מדובר בפתרון אמיתי או פלסטר? הפאנל דן ביוקר המחיה שחונק את ההורים, כאשר אורן חזן טוען כי "העשירים מתעשרים והעניים סובלים", וישי כהן מבקר את העיסוק האובססיבי ב"כן ביבי, לא ביבי" במקום במחירי המזון.

עוד בפאנל:

מי איש השבוע שלכם? ישי כהן בחר בראש הממשלה בנימין נתניהו על היכולת "לשחק בראשי המפלגות החרדיות כבובות על חוט", אורן חזן בחר ביועץ רה"מ יונתן אוריך בהקשר לפרשת ההדלפות, ומוסי רז בחר בשר בן גביר (בהקשר שלילי).

ובפינת האסוציאציות - מה חושב איש 'הפלג' על יו"ר ש"ס אריה דרעי? ומי הגדיר את הרב שך כ"מנהיג שידע לחתוך"?

קרדיטים >>

  • תחקיר, הפקה ותוכן: נריה סעדיה, יוסי סרגובסקי, אשר רוט וחיים אילוז
  • בימוי וצילום: למי עזוז
  • מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכיפות שחורות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר