סביב השולחן ב'אולפן כיכר', התקבצו חברי הפאנל של "כיפות שחורות", לדיון סוער וקצוב בזמן על כל הנושאים הבוערים שעל סדר היום | מהחשש הספרדי מחוק הגיוס שהוביל לטונים גבוהים במיוחד, דרך מעצר נשיא ונצואלה ועד מחירי המטרנה, לצד שלל פינות מאתגרות | חברי הפאנל: ישי כהן, פרשן 'כיכר השבת'; הרב ישראל טרופר, איש 'הפלג'; אורן חזן, ח"כ לשעבר ב'ליכוד'; מוסי רז, ח"כ לשעבר מ'מרצ' ואיש 'שלום עכשיו' • צפו (כיפות שחורות)
הכישלון של מרצ והכנסת שתהיה בלי מפלגת השמאל; לא רואה בלפיד אשם אבל בטוח שהוא עשה טעויות קריטיות; הביקורים שלו בבתי המשפחות השכולות והשת"פ עם הח"כים החרדים • ח"כ מוסי רז בריאיון פרידה לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' (פוליטי)