"חתיכת עצלן, תתבייש!": העימות שהצית את הרשת - הדרמה באולפן "כיפות שחורות"

אחרי מאות אלפי צפיות ושיתופים: התיעוד מהעימות חסר התקדים בין אורן חזן לדובר 'הפלג' הרב ישראל טרופר שובר את הרשת • פספסתם על מה כולם מדברים? צפו בדרמה שהתרחשה באולפן 'כיכר' בתוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי (חרדים אקטואליה)

כיפות שחורות צפו (צילום: כיכר השבת)

סוף השבוע האחרון היה שייך לסרטון אחד שהצליח להסעיר את המגזר החרדי והרשתות החברתיות: העימות החזיתי והקולני בין ח"כ לשעבר אורן חזן לבין הרב ישראל טרופר, מתוך תוכנית האקטואליה החדשה של '' - "כיפות שחורות".

הקטע, שהפך לוויראלי בתוך שעות, מציג את רגעי השיא של הדיון סביב חוק הגיוס, כאשר חזן איבד סבלנות והטיח בטרופר מילים קשות: "חתיכת עצלן, תתבייש לך!". טרופר מצידו לא נשאר חייב, והטונים באולפן הגיעו לשיא שלא זכור זמן רב.

כיפות שחורות בהגשת יוסי סרגובסקי (צילום: כיכר השבת)

הסרטון הוא רק ההתחלה

הפיצוץ הזה הוא רק חלק קטן מתוך פאנל סוער במיוחד שעסק בכל מה שמעניין את המגזר: מהקצנת הרטוריקה בנושאי הדת והמדינה, דרך אירועים דרמטיים בעולם ועד למחירי המזון שחונקים את הכיס של כולנו.

בכל שבוע מתכנסים חברי פאנל שונים לדיון ללא כפפות - קצוב בזמן, רועש במיוחד, ובו אף אחד לא עושה הנחות לאף אחד.

פספסתם? חבל

התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה החדשה והמרכזית באתר 'כיכר השבת', וזו ההזדמנות שלכם להשלים את הפרק שגרם לכל הרשת לדבר.

לחצו לצפייה >>

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

10
הרב טרופר איש יקר מאד מכיר אותו מקריית ספר שכן לבית כנסת
אנונימוס
9
מר אורן חזן, כדאי מאוד שלא תאשים אף אחד בחורבן הבית, אתה לא הבן אדם שיודע מי הם האשמים במה שקרה. מי שרוצה להאשים מישהו, שיאשים את עצמו, לא אף אחד אחר!!!
מישו
8
אורן חזן מה העצבים? למה אתה צוער ככה
לצעוק לא אומר שיש לך משהו למכור
7
kלךתלמד תורוה
והשם יתברך תמיד אוב אתי
6
הוא צודק
דוד קריספין
5
לצערי הרב אין באמת מישהוא באולפן שמייצג את הליטאי הקלאסי הרגיל , לא משה מנס, ולא שוקי סלומון ,
מרדכי
4
מסקרן מי יהיה שבוע הבא
מסקרן מי יהיה שבוע הבא
3
גם אם לא מסכימים עם כל מילה שנאמרה שם, אי אפשר להתעלם מזה ש"כיפות שחורות" סוף סוף שמה על השולחן את מה שכולם מדברים עליו בלחש. עימות קשה, לא נעים, אבל אמיתי.
סוף מעשה במחשבה תחילה
נו אז שיבוא חרדי מיינסטרים לאולפן חסר ממש
ליטאי בכיר
לדעתי מי שמתאים לייצג את הדעה הרווחת של עולם התורה הליטאי זה גואל ועקנין רהוט שנון ומסודר. יודע לענות יודע לדבר.
גואל ועקנין
2
תכלס אורן צודק הוא אמור ללמוד כעת
נני
1
עם כל הכבוד ככה לא מנהלים דיון, אולי באסטה בשוק. אני מתכוון לאורן כמובן
דבש, ירושלים
כשהם ינהלו את ההפגנות שלהם בצורה נורמלית אז נדרוש לנהל איתם דיון נורמלי, וכן שילכו ללמוד במקום 8 שנים של ביטול תורה
אין עוד מלבדו

