סוף השבוע האחרון היה שייך לסרטון אחד שהצליח להסעיר את המגזר החרדי והרשתות החברתיות: העימות החזיתי והקולני בין ח"כ לשעבר אורן חזן לבין הרב ישראל טרופר, מתוך תוכנית האקטואליה החדשה של 'כיכר השבת' - "כיפות שחורות".

הקטע, שהפך לוויראלי בתוך שעות, מציג את רגעי השיא של הדיון סביב חוק הגיוס, כאשר חזן איבד סבלנות והטיח בטרופר מילים קשות: "חתיכת עצלן, תתבייש לך!". טרופר מצידו לא נשאר חייב, והטונים באולפן הגיעו לשיא שלא זכור זמן רב.

הסרטון הוא רק ההתחלה

הפיצוץ הזה הוא רק חלק קטן מתוך פאנל סוער במיוחד שעסק בכל מה שמעניין את המגזר: מהקצנת הרטוריקה בנושאי הדת והמדינה, דרך אירועים דרמטיים בעולם ועד למחירי המזון שחונקים את הכיס של כולנו.

בכל שבוע מתכנסים חברי פאנל שונים לדיון ללא כפפות - קצוב בזמן, רועש במיוחד, ובו אף אחד לא עושה הנחות לאף אחד.

פספסתם? חבל

התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה החדשה והמרכזית באתר 'כיכר השבת', וזו ההזדמנות שלכם להשלים את הפרק שגרם לכל הרשת לדבר.