כותרת היום • צפו השבוע זה השבוע? בישראל נערכים למלחמה בקרוב | רובוטים מבצעים קונג-פו ברמה של בני אדם • צפו דיווחים זרים: ארה"ב מתכוננת ללחימה באיראן | הודעה כוזבת על ביה"ח שניידר יצרה בהלה | הותר לפרסום: סמ"ר עופרי יפה, לוחם צנחנים בן 21 הי"ד | מפולת שלגים באיטליה קברה עשרות אנשים | לקראת הדיון בעתירה להדחתו - שר המשפטים נגד בג"ץ | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | א' באדר | 18.02.26