"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרת היום • צפו
השבוע זה השבוע? בישראל נערכים למלחמה בקרוב | רובוטים מבצעים קונג-פו ברמה של בני אדם • צפו
דיווחים זרים: ארה"ב מתכוננת ללחימה באיראן | הודעה כוזבת על ביה"ח שניידר יצרה בהלה | הותר לפרסום: סמ"ר עופרי יפה, לוחם צנחנים בן 21 הי"ד | מפולת שלגים באיטליה קברה עשרות אנשים | לקראת הדיון בעתירה להדחתו - שר המשפטים נגד בג"ץ | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | צפו (היום בכיכר)
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
