"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
האם יש חייזרים? הנשיא לשעבר חושף | חיילות בלב בני ברק - וזה נגמר רע מאוד • צפו
חיילות שנכנסו לב"ב הותקפו ע"י המון זועם | צפו: כך רחפן משטרתי עקב אחרי חמישה שבח"ים | רוה"מ הודיע על הקמת שני שדות תעופה חדשים | צבא טורקיה מציג את הכטב"מ החדש | הרבנים מגיבים להשקעות במכרה באתיופיה | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (100%)
לא (0%)
0 תגובות