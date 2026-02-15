כותרות היום • צפו האם יש חייזרים? הנשיא לשעבר חושף | חיילות בלב בני ברק - וזה נגמר רע מאוד • צפו חיילות שנכנסו לב"ב הותקפו ע"י המון זועם | צפו: כך רחפן משטרתי עקב אחרי חמישה שבח"ים | רוה"מ הודיע על הקמת שני שדות תעופה חדשים | צבא טורקיה מציג את הכטב"מ החדש | הרבנים מגיבים להשקעות במכרה באתיופיה | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 18:48