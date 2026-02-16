"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרת היום • צפו
ברקע הטענות: תלמידי ישיבה הפגינו נגד ויז'ניץ מרכז - והמטורף המהגר שובר את הרכבת | צפו
מאות מפגינים מול בית המדרש של ויז'ניץ מרכז | לפיד מודה; "לא בטוח שהגוש ינצח" | אב ובנו נורו למוות באום אל פחם | חשש גובר - עשרות טנדרים לבנים בגבול של רמת הנגב | מזכ"ל חיזבאללה מאיים ; "אם ישראל תתקןף נגן על עצמנו ונכאיב" | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
