ברקע הטענות: תלמידי ישיבה הפגינו נגד ויז'ניץ מרכז - והמטורף המהגר שובר את הרכבת | צפו

מאות מפגינים מול בית המדרש של ויז'ניץ מרכז | לפיד מודה; "לא בטוח שהגוש ינצח" | אב ובנו נורו למוות באום אל פחם | חשש גובר - עשרות טנדרים לבנים בגבול של רמת הנגב | מזכ"ל חיזבאללה מאיים ; "אם ישראל תתקןף נגן על עצמנו ונכאיב" | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

1
"וויזניץ מרכז והמטורף"
משה

