כותרת היום • צפו ברקע הטענות: תלמידי ישיבה הפגינו נגד ויז'ניץ מרכז - והמטורף המהגר שובר את הרכבת | צפו מאות מפגינים מול בית המדרש של ויז'ניץ מרכז | לפיד מודה; "לא בטוח שהגוש ינצח" | אב ובנו נורו למוות באום אל פחם | חשש גובר - עשרות טנדרים לבנים בגבול של רמת הנגב | מזכ"ל חיזבאללה מאיים ; "אם ישראל תתקןף נגן על עצמנו ונכאיב" | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:03