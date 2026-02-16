דריכות גוברת: בישראל משלימים היערכות לקראת תקיפה באיראן

שיחות המשא ומתן בין ארצות הברית ובין איראן עדיין נמשכות, אבל לכולם ברור שבקרוב תהיה הכרעה. הנשיא דונלד טראמפ יצטרך לבחור בין האפשרויות - הסכם עם משטר האייתוללות או עימות צבאי.

בישראל נערכים לכל תרחיש, ובמיוחד לאפשרות של עימות בין ארצות הברית לאיראן - עימות שצפוי לפי הערכות להתרחב גם לישראל ולהכניס אותה אל מעגל האש.

הערב (שני) דווח במהדורה המרכזית בחדשות 12 כי בישראל משלימים את ההיערכות לתקיפה באיראן ולוקחים בחשבון תרחיש ולפיו ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, שספג מהלומה כבדה בשנים האחרונות מצד ישראל, ינסה להצטרך למערכה ולפגוע בישראל.

לפי הדיווח, של ניר דבורי, זו הסיבה לכך שבימים האחרונים חיל האוויר מגביר את התקיפות בלבנון. שורה של תקיפות בוצעו בימים האחרונים - ובהם הושמדו משגרים ואמצעי לחימה וחוסלו פעילי טרור מרכזיים.

התקיפות הללו בלבנון, כך לפי הדיווח, נועדו לנטרל את היכולת של חיזבאללה להצטרף ללחימה מול ישראל ולפגוע בה.

כך לדוגמה בתחילת השבוע, בלילה שבין שבת לראשון, תקף צה"ל מחסני אמצעי לחימה ומשגרים של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.

במערכת הביטחון הדגישו לאחר התקיפות כי "ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בניסיונות שיקום של תשתיות טרור בדרום לבנון במטרה לפגוע במדינת ישראל. הימצאותם של אמצעי הלחימה שהותקפו היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון וסיכנו את תושבי האזור". "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל", נמסר בהודעת דובר צה"ל.

כזכור, ביום חמישי, צה"ל חיסל מחבל שעסק בניסיון שיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב א-טירי שבדרום לבנון: "פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון".