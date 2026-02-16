כיכר השבת
במעבר נדהמו

בקופסאות שימורים: זה מה שהחברה הישראלית ניסתה להכניס לעזה

סוכל ניסיון הברחת מאות קילוגרמים של טבק לרצועת עזה במסווה של קופסאות שימורי מזון | מתאם פעולות הממשלה בשטחים הנחה להקפיא לאלתר את אישור החברה להכניס סיוע (צבא וביטחון)

| צילום: צילום: דוברות מתפ״ש
(צילום: דוברות מתפ״ש)

היום (שני) סוכל במעבר כרם שלום, בכניסה לרצועת עזה, ניסיון הברחה חריג של מאות קילוגרמים של טבק - שהוסוו בתוך עשרות קופסאות שימורים של עלי גפן.

ההברחה אותרה וסוכלה במסגרת הבידוק הביטחוני שערכו אנשי רשות המעברים היבשתיים של משרד הביטחון ונציגי מנהלת התיאום והקישור לעזה.

המשאית נשאה משלוח מזון שנרכש על ידי חברה ישראלית שאושרה במסגרת מגנון הכנסת הסיוע על ידי הסקטור הפרטי. בעקבות ניסון ההברחה, המשאית על כלל תכולתה הוחרמה והועברה להמשך טיפול בידי המכס ויתר הגורמים המוסמכים.

בתגובה לאירוע, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, הורה על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה להכניס סיוע לרצועת עזה עד להודעה חדשה. נמסר כי "ההחלטה התקבלה לנוכח חומרת המקרה ובמטרה לשמור על טוהר מנגנון הכנסת הסיוע, תוך מניעת ניצולו לצרכים אסורים".

עוד נמסר: "מתפ״ש בשיתוף רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון וכלל גופי הביטחון הרלוונטיים ימשיכו לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל ניסיון הברחה או ניצול לרעה של מנגנוני הסיוע ההומניטרי".

