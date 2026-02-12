"היום בכיכר" - והיום נריה סעדיה עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
האברך ישוחרר אחרי סערת התפילין - וזה מה שיגיע לישראל מטורקיה | צפו
מספר מעורבים בחשד לשימוש במידע צבאי לצורך הימורים | אחרי הסערה: ביהכנ"ס באחיסמך יבנה מחדש | הערכה: מקום המחבוא של חמינאי התגלה | הרב אברהם בן דיין ישוחרר מהכלא הצבאי | יממה לאסון בבית הזיקוק - ולמשטרה אין קצה חוט |ייבוא הגבינות מטורקיה חוזר לישראל | תחזית מזג האוויר לסופ"ש | צפו (היום בכיכר)
