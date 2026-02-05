"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
מלכודת המוות של החשמליות בתיעוד מחריד | האם הייתה בגידה ב-7.10 • צפו
שלוש שנות מאסר לחסיד המואשם בריגול למען איראן | כתב אישום חמור נגד בצלאל זיני | תינוק בן 4 חודשים פונה מהמעון במצב אנוש לבית החולים | רוה"מ הגיע לוועדת חוץ וביטחון - והטונים עלו | במהלך נסיעה - רכבת ירדה מהפסים | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
