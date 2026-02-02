איראן אולי קורסת תחת נטל הסנקציות, האינפלציה דוהרת והעם האיראני נאבק על פת לחם, אך בצמרת המשטר המצב נראה אחרת לגמרי. בעוד המנהיג העליון, עלי חמינאי, מקפיד לשווק תדמית של איש דת צנוע וסגפן – המציאות הכלכלית מאחורי הקלעים חושפת אימפריה פיננסית חובקת עולם.

האימפריה של "האיש הצנוע"

בראיון מיוחד, מסביר ד"ר מאיר ג'בדנפר, מומחה ללימודי איראן, כיצד נבנה העושר המופלג של המשפחה השלטת. "המקור האמין ביותר שיש לנו הוא מחקר של סוכנות הידיעות רויטרס מ-2012, שדיבר אז על הון של 95 מיליארד דולר", הוא מציין. "היום, סביר להניח שהמספר הזה גבוה בהרבה".

200 רגל מתחת לסלע: הלקח שהפתיע את הפנטגון דוד הכהן וב. ניסני | 15:38

מקור העושר אינו נסתר, אך הוא כמעט בלתי ניתן לפיקוח:

נדל"ן ותעשייה: שליטה במפעלים ושטחי נדל"ן עצומים ברחבי איראן.

שליטה במפעלים ושטחי נדל"ן עצומים ברחבי איראן. השקעות חוץ: רק לאחרונה פורסם ב'פייננשל טיימס' על השקעות של כ-400 מיליון דולר באנגליה הקשורות למעגלים הקרובים לבנו של המנהיג.

רק לאחרונה פורסם ב'פייננשל טיימס' על השקעות של כ-400 מיליון דולר באנגליה הקשורות למעגלים הקרובים לבנו של המנהיג. קרן ה"סטאד" (Setad): הגוף המרכזי דרכו מנוהלים הנכסים. מדובר בקרן שהשתלטה על נכסים רבים לאחר המהפכה ומשמשת כזרוע הכלכלית של חמינאי.

"הוא משתמש בדת ככלי כדי להעשיר לא רק אורניום, אלא גם את חשבון הבנק שלו. העם האיראני רואה את זה וזה מטריף אותו," אומר ד"ר ג'בדנפר.

הצגת המשחק: כפכפים בלויים ושקרים

אחד האלמנטים המרתקים בכתבה הוא הניגוד בין העושר הקיצוני לתדמית הציבורית. חמינאי הופיע בעבר כשהוא נועל כפכפים קרועים ובלויים כדי לשדר דלות וצניעות. "אף אחד לא מאמין לו", טוען ג'בדנפר. "הוא אדם ששיקר ונשבע בשם אלוהים כל כך הרבה פעמים, שהעם כבר מכיר את השיטות שלו".

יורש העצר והכסף הגדול

השאלה שמטרידה את המערב היא "היום שאחרי". האם בנו, מוג'תבא חמינאי, יהיה זה שיירש את הכיסא? השליטה בכסף היא המפתח. בעוד שהירושה הפוליטית נשמרת בסוד מוחלט בתוך המעגלים הקרובים ביותר, השליטה בנכסים הכלכליים מבטיחה שלמשפחת חמינאי יהיה אינטרס עליון לשמר את המבנה הקיים.

איראן 2026: הפחד הפך למשתק

מאז אירועי ה-7 באוקטובר וההסלמה האזורית, המצב ברחוב האיראני השתנה מקצה לקצה. אם בעבר האיראנים היו מעזים לקלל את המשטר במוניות או בשיחות טלפון, היום שורר פחד מוות.

"המשטר הפך להיות דאעש ממש", מתאר ג'בדנפר. "אנשים מפחדים לדבר. כל קשר לישראל, אפילו שיחת וואטסאפ תמימה לסבא וסבתא, הפך למסוכן באופן קיצוני. המלצתי לכל מי שיש לו משפחה שם: אל תתקשרו ישירות מישראל. תעבירו מסרים דרך קרובים בארה"ב או אירופה. אל תסכנו את חייהם".

האזינו לראיון המלא עם ד"ר מאיר ג'בדנפר כדי להבין לעומק את מנגנוני השלטון בטהראן.