יאיר אנסבכר, לוחם ומומחה לביטחון, החליט שהוא לא יכול לשבת עוד בצד ופרץ לשידור בתוכנית טלוויזיה. בראיון מיוחד לתוכנית "דבר ראשון" עם משה מנס ויוסי סרגובסקי, הוא לא הגיע כדי להתנצל, אלא כדי להמשיך את הזעקה שבוערת בו.

"גנבו לנו את המדינה בסיסמאות"

הריאיון נפתח בניסיון להבין מה גרם לאיש המקצוע השקול להפוך ל"מתפרץ" סדרתי. "אני חייל נאמן של עם ישראל", מצהיר אנסבכר. "עם ישראל מנהל מלחמת קיום מול סכנת השמדה. במשך שנים התרעתי שמלחמה בפתח, ומרגע שהיא פרצה - אני רואה איך מבזבזים לנו את המשאבים, את הימים, את החימוש ואת הכסף. מנהלים פה מלחמת שולל".

הביקורת שלו לא עוצרת בדרג הצבאי, היא מופנית ישירות למסך. "הפטריוטים זו תוכנית דגל, אבל כשהם צועקים 'ניצחון מוחלט' כשבשטח הדברים נראים אחרת - הם משקרים לאנשים. אל תשקרו לציבור. הכל לא בסדר. נבנית פה מפקדה אדירה בקריית גת בניהול אמריקאי, ומנהלים לנו את הביטחון מעל הראש".

האמריקאים כ"מלכות אדום"

אנסבכר, שכתב דוקטורט על מלחמות מודרניות ובקיא ברזי הקשר עם ארה"ב, משתמש בטרמינולוגיה יהודית עתיקה כדי לתאר את המציאות הנוכחית. "השתמשתי במושג 'רומי' לא כי הם רשעים, אלא כי ההיסטוריה חוזרת. בסוף מלכות בית חשמונאי פתחו לרומאים את הדלת בטוב, אמרו 'אנחנו צריכים אתכם' - וכולנו יודעים איך זה נגמר. ארצות הברית היא מעצמה הגמונית עם אינטרסים משלה. האינטרס שלי ושלך לא מעניין אותה ולא יעניין אותה".

הוא מזהיר מפני השאננות הישראלית: "אנשים לא למדו היסטוריה. כשמכניסים את 'רומי' פנימה, זה נגמר בחורבן. אנחנו הופכים למדינת חסות שבה האמריקאים מנהלים את האסטרטגיה, בזמן שהחיילים שלנו משלמים את המחיר בשטח".

הניסים של הקב"ה מול המחדלים של האדם

בניגוד לתדמית "נביא הזעם", אנסבכר מתעקש שהוא איש של אמונה וניסים. "כתבתי ספר על הניסים במלחמה הזו. אני רואה דברים מופלאים. מה שקרה מול איראן ב-12 הימים האחרונים זה נס שלא היה בתולדות העולם – מבצעית ומתמטית. הבעיה היא שהנהגה לא אמונית מבזבזת את הניסים האלה. הקב"ה נותן לנו הזדמנות, ואנחנו מושכים את ההגה שמאלה לכיוון התהום".

הוא נזכר בכאב במפגשים שלו בשטח: "אכלתי ארוחת בוקר עם סייר צנחן בן 19, הוא הכין לי חביתה. בלילה ראיתי אותו בטלוויזיה בתור חלל. זה קורה כל יום. ואני שואל – למה? למה לא עשינו מלחמת מנע? כי לא הייתה 'לגיטימציה'? המשמעות של המילה לגיטימציה היא דם יהודי שנשפך".

האצבע המאשימה: נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר

כשמנס וסרגובסקי מנסים להבין למי מופנית הביקורת, אנסבכר לא מגמגם. "הראשון הוא נתניהו, כי הוא הראש. אבל אני לא מאמץ את הסלנג של השמאל. אכפת לי רק מביטחון. גם בן גביר וגם סמוטריץ' הם אנשים טובים עם ערכים זהים לשלי, אבל הם נתנו לזה לקרות. תדרכנו אותם, הסברנו להם בדיוק איך הגנרלים עובדים ומה התככים במערכת הביטחון. הם מתחו קווים אדומים לאורך כל הדרך - והקווים האלה נגרסו אחד אחרי השני".

הוא חותם את דבריו בפנייה מרגשת לציבור החרדי: "יש פה קהילה יהודית אדירה, גטו שצריך להגן עליו. אל תסתכלו עליי כעל הוזה שחורות. מי שיושב על ההגה מוביל אותנו למקום מסוכן. אם צריך ללבוש חליפה או מדים טקטיים כדי להציל את עם ישראל - אני שם. אני לא בנוי לפוליטיקה, אני רגיש מדי, אבל אני אלבש כל מה שצריך כדי שהילדים שלכם יחיו".

צפו בריאיון המלא