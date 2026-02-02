כיכר השבת
לא התפרץ לאולפן

"גנבו לנו את המדינה, משחקים בדם של הילדים שלנו": יאיר אנסבכר בראיון ללא פילטרים

אחרי שהתפרץ לשידור ועורר סערה, יאיר אנסבכר מגיע ל"דבר ראשון" ומטיח האשמות קשות בהנהגה: "משקרים לציבור שהכל בסדר בזמן שמנהלים מלחמת שולל" • על הניסים של הקב"ה, הסכנה מהאמריקאים ("הם רומי המודרנית") והדרישה להנהגה חדשה: "הקווים האדומים של בן גביר וסמוטריץ' נגרסו" |צפו (דבר ראשון)

5תגובות
יאיר אנסבכר בריאיון

יאיר אנסבכר, לוחם ומומחה לביטחון, החליט שהוא לא יכול לשבת עוד בצד ופרץ לשידור בתוכנית טלוויזיה. בראיון מיוחד לתוכנית "דבר ראשון" עם משה מנס ויוסי סרגובסקי, הוא לא הגיע כדי להתנצל, אלא כדי להמשיך את הזעקה שבוערת בו.

"גנבו לנו את המדינה בסיסמאות"

הריאיון נפתח בניסיון להבין מה גרם לאיש המקצוע השקול להפוך ל"מתפרץ" סדרתי. "אני חייל נאמן של עם ישראל", מצהיר אנסבכר. "עם ישראל מנהל מלחמת קיום מול סכנת השמדה. במשך שנים התרעתי שמלחמה בפתח, ומרגע שהיא פרצה - אני רואה איך מבזבזים לנו את המשאבים, את הימים, את החימוש ואת הכסף. מנהלים פה מלחמת שולל".

הביקורת שלו לא עוצרת בדרג הצבאי, היא מופנית ישירות למסך. "הפטריוטים זו תוכנית דגל, אבל כשהם צועקים 'ניצחון מוחלט' כשבשטח הדברים נראים אחרת - הם משקרים לאנשים. אל תשקרו לציבור. הכל לא בסדר. נבנית פה מפקדה אדירה בקריית גת בניהול אמריקאי, ומנהלים לנו את הביטחון מעל הראש".

האמריקאים כ"מלכות אדום"

אנסבכר, שכתב דוקטורט על מלחמות מודרניות ובקיא ברזי הקשר עם ארה"ב, משתמש בטרמינולוגיה יהודית עתיקה כדי לתאר את המציאות הנוכחית. "השתמשתי במושג 'רומי' לא כי הם רשעים, אלא כי ההיסטוריה חוזרת. בסוף מלכות בית חשמונאי פתחו לרומאים את הדלת בטוב, אמרו 'אנחנו צריכים אתכם' - וכולנו יודעים איך זה נגמר. היא מעצמה הגמונית עם אינטרסים משלה. האינטרס שלי ושלך לא מעניין אותה ולא יעניין אותה".

הוא מזהיר מפני השאננות הישראלית: "אנשים לא למדו היסטוריה. כשמכניסים את 'רומי' פנימה, זה נגמר בחורבן. אנחנו הופכים למדינת חסות שבה האמריקאים מנהלים את האסטרטגיה, בזמן שהחיילים שלנו משלמים את המחיר בשטח".

הניסים של הקב"ה מול המחדלים של האדם

בניגוד לתדמית "נביא הזעם", אנסבכר מתעקש שהוא איש של אמונה וניסים. "כתבתי ספר על הניסים במלחמה הזו. אני רואה דברים מופלאים. מה שקרה מול איראן ב-12 הימים האחרונים זה נס שלא היה בתולדות העולם – מבצעית ומתמטית. הבעיה היא שהנהגה לא אמונית מבזבזת את הניסים האלה. הקב"ה נותן לנו הזדמנות, ואנחנו מושכים את ההגה שמאלה לכיוון התהום".

הוא נזכר בכאב במפגשים שלו בשטח: "אכלתי ארוחת בוקר עם סייר צנחן בן 19, הוא הכין לי חביתה. בלילה ראיתי אותו בטלוויזיה בתור חלל. זה קורה כל יום. ואני שואל – למה? למה לא עשינו מלחמת מנע? כי לא הייתה 'לגיטימציה'? המשמעות של המילה לגיטימציה היא דם יהודי שנשפך".

האצבע המאשימה: , סמוטריץ' ובן גביר

כשמנס וסרגובסקי מנסים להבין למי מופנית הביקורת, אנסבכר לא מגמגם. "הראשון הוא נתניהו, כי הוא הראש. אבל אני לא מאמץ את הסלנג של השמאל. אכפת לי רק מביטחון. גם בן גביר וגם סמוטריץ' הם אנשים טובים עם ערכים זהים לשלי, אבל הם נתנו לזה לקרות. תדרכנו אותם, הסברנו להם בדיוק איך הגנרלים עובדים ומה התככים במערכת הביטחון. הם מתחו קווים אדומים לאורך כל הדרך - והקווים האלה נגרסו אחד אחרי השני".

הוא חותם את דבריו בפנייה מרגשת לציבור החרדי: "יש פה קהילה יהודית אדירה, גטו שצריך להגן עליו. אל תסתכלו עליי כעל הוזה שחורות. מי שיושב על ההגה מוביל אותנו למקום מסוכן. אם צריך ללבוש חליפה או מדים טקטיים כדי להציל את עם ישראל - אני שם. אני לא בנוי לפוליטיקה, אני רגיש מדי, אבל אני אלבש כל מה שצריך כדי שהילדים שלכם יחיו".

צפו בריאיון המלא

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
יהודי יקר מסר נפש על עם ישראל
ישראל
4
לא בוחרים במפלגות הגדולות לא מימין ולא משמאל! תבינו כבר!!! זה הטריק של הרשעים הארורים המושכים בחוטים! ליצור 2 מחנות של ימין ושמאל אבל בשניהם יש את עושי דברם ומה שלא תבחר בשטח תקבל את התוצאה הרצויה ל ה ם!!! בוחרים בפעם הבאה רק ביהודים אמיתיים ואמינים כגון פייגלין ובן גביר ואנשי האמת במפלגות הדתיות! ו
בן של אבא
3
יאיר אתה צועק את צעקת עם ישראל אל תפסיק אל תפסיק אל תפסיק שיתחילו מלחמה. מספיק אם לחימה
לוי
2
מלח הארץ שירבו כמותו בישראל
ב.ג
1
ישנה אליטה מרושעת עולמית שיש לה נציגים במדינה ב"ימין" ובשמאל. אבל הבוחר התמים לא מודע לזה..ולא באשמתו..ישנה שטיפת מוח מכל סוגי המדיה והנדסת תודעה עמ"נ להרדים לאזרח את השכל הישר ולא לתת לו לחשוב ולחשב. אתה רואה שגם כשבחרת ב"ימין" הגדול קיבלת בשטח אותן תוצאות לצערנו אז למה את ממשיך להצביע למפלגה גדולה
בן של אבא

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדבר ראשון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר