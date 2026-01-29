"היום בכיכר" - והיום נריה סעדיה עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
רגע לפני הצהרה:
פרטים חדשים בפרשה החמורה - והתביעה של אהרן ברק נגד מרדכי דוד | צפו
תקציב שנת 2026 - רשימת המתנגדים המלאה | המפקדה החסויה שהוקמה ב 7/10 | פרטים חדשים בפרשת הבחרת הסחורות לעזה | טראמפ טרם קיבל החלטה בנוגע לאיראן | אהרן ברק נגד מרדכי דוד | הנחיות חדשות לסוכני ההגירה הפדרליים | תחזית מזג האוויר לסוף השבוע | צפו (היום בכיכר)
נס
נריה סעדיה
כיכר השבת |
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (100%)
לא (0%)
0 תגובות