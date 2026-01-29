רגע לפני הצהרה: פרטים חדשים בפרשה החמורה - והתביעה של אהרן ברק נגד מרדכי דוד | צפו תקציב שנת 2026 - רשימת המתנגדים המלאה | המפקדה החסויה שהוקמה ב 7/10 | פרטים חדשים בפרשת הבחרת הסחורות לעזה | טראמפ טרם קיבל החלטה בנוגע לאיראן | אהרן ברק נגד מרדכי דוד | הנחיות חדשות לסוכני ההגירה הפדרליים | תחזית מזג האוויר לסוף השבוע | צפו (היום בכיכר)

נס נריה סעדיה כיכר השבת | 20:28