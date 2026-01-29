כיכר השבת
רגע לפני הצהרה:

פרטים חדשים בפרשה החמורה - והתביעה של אהרן ברק נגד מרדכי דוד | צפו

תקציב שנת 2026 - רשימת המתנגדים המלאה | המפקדה החסויה שהוקמה ב 7/10 | פרטים חדשים בפרשת הבחרת הסחורות לעזה | טראמפ טרם קיבל החלטה בנוגע לאיראן | אהרן ברק נגד מרדכי דוד | הנחיות חדשות לסוכני ההגירה הפדרליים |  תחזית מזג האוויר לסוף השבוע | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - והיום נריה סעדיה עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהיום בכיכר:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר