נציגי דגל התורה בועדת הכספים הצביעו לפני זמן קצר (רביעי) נגד בקשת הקואליציה לפצל את נושא מס רכוש מחוק ההסדרים ובעד להסיר את זה מסדר היום.

בהודעת דגל התורה הוסברה הסיבה להחלטה החריגה: "זאת בעקבות ההתבטאויות אמש של בכירים בקואליציה נגד ההסכמים הקואליציונים בין המפלגות החרדיות לקואליציה".

כזכור וכפי שדווח בהרחבה, הנציגים החרדים הסכימו לתמוך בהעברת התקציב, למרות שקודם המלחמה הבהירו, כי לא יתמכו בתקציב עד שלא יעבור חוק גיוס.

ההסבר שניתן על ידי הנציגים החרדים הוא, שמכיוון שלא ניתן לערער על שלמות הממשלה בזמן המלחמה, הם תומכים בתקציב וכן הציגו את ההישגים שיש בתקציב שצפוי לעבור בתמיכת החרדים.

אך למרות שסיכמו כי יתמכו בתקציב, הם נדהמו כאשר שר האוצר סמוטריץ' הצהיר אמש בנוכחות ראש הממשלה, כי חוק הגיוס ירד מהפרק ובשל כך החליטו לנקום ולא תמכו בבקשת הקואליציה היום.

שר האוצר אמש כזכור אמש: "כדי להצליח במשימה הזו אנחנו שמים עכשיו בצד סוגיות שבמחלוקת, שאינן מתאימות לעת מלחמה. אנחנו שמים בצד את חוק הגיוס, שלא יקודם כעת, ולצד זאת גם מספר רפורמות שסביבן טרם הגענו להסכמה רחבה. מלחמה היא זמן לאחדות, לאחריות לאומית, ואני מודה לך, אדוני ראש הממשלה, ולכל חברי הממשלה והקואליציה".

בנוסף זעמו הנציגים החרדים על עוד שותפים בקואליציה שתקפו את חוק הגיוס ואת התקציב שקיבלו החרדים.