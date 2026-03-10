תוכנית 'כיכר FM' והיום בהגשת נריה סעדיה .קובעת סדר יום, עם כל מה שבוער וראיונות מרתקים.

"מנסים להפוך את הבן של חמינאי לאימאם הנסתר"

בתחילת התוכנית עלתה ד"ר תמר עילם גינדין מומחית לאיראן וחוקרת במרכז עזרי באוניברסיטת חיפה. במהלך הריאיון הביאה ד"ר גינדין תחזית מרתקת למשטר באיראן, והסבר מפורט על איפה נעלם בנו של עלי חמינאי מוג'תבא חמינאי בטקס ההשבעה שלו, ולמה דווקא הבן הפחות פופולארי זכה לרשת את אביו?

"שוק הנדל"ן צפוי לעלות"

בהמשך התוכנית עלה איש הנדלן צחי קווטינסקי, לדבר על שוק הנדל"ן בישראל בתקופת המלחמה. בריאיון הביא צחי הסבר מרתק על ההבדלים האיזורים השונים בישראל, על תחזית ענף הנדל"ן בארץ, והאם כדאי לקנות דירה דווקא עכשיו?

האזינו לתוכנית המלאה בראשית הכתבה - 'כיכר FM'