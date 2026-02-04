כיכר השבת
"מהפכת פקודות המטכ"ל": בשורה היסטורית או מכירת ערכים?

האם צה"ל באמת "פיצח" את נוסחת גיוס החרדים, מי עומד מאחורי הקלעים של ההסכמים החדשים, ואיך הרפורמה במשרד הבריאות הולכת לעלות למשפחות לילדים חירשים עשרות אלפי שקלים בשנה? (כיכר FM)

במשדר סוער ומורכב של "כיכר FM" בהגשת אלי גוטהלף, צללנו אל תוך הכותרות שמרעידות את המגזר החרדי והחברה הישראלית: החתימה על פקודות המטכ"ל החדשות המסדירות את השירות החרדי. בשיחה מרתקת עם המעורבים משני צדי המתרס, ניסינו להבין האם מדובר בגשר אמיתי או בצעד הצהרתי בלבד.

"יום היסטורי": צה"ל מתחייב - חרדי יישאר חרדי

אשר פרדי, מקורבו של הרב דוד לייבל ומי שליווה את גיבוש הפקודות, לא חוסך במילים חגיגיות: "זה יום היסטורי. לראשונה צה"ל מכיר בצרכים של החרדים ומדייק אותם בפקודה שאי אפשר לערער עליה".

לדבריו, הפקודות החדשות הן "חוק צבאי" שמחייב את כולם, וכולל התחייבות לשיעורי תורה וליווי רוחני. "הצבא אומר לחרדים: אני רוצה שתצאו יותר חרדים ממה שנכנסתם", אמר פרדי, והדגיש כי המהלך מגובה על ידי רבנים ואדמו"רים שחיכו לעיגון המשפטי הזה כדי לשלוח את חסידיהם למסלולים מותאמים.

העסקה שמאחורי הקלעים: מה צה"ל נתן ומה הוא קיבל?

מנגד, איש התקשורת איצלה כץ מציג זווית הרבה יותר ביקורתית. בדו-שיח נוקב, תהה קצבורג בציניות על טיב ה"ביזנס" שנעשה כאן: "צה"ל מכר את הערך הכי מקודש שלו - השוויון המגדרי - בתמורה לרב דוד לייבל, שעם כל הכבוד, מייצג אחוז קטן מהציבור".

קצבורג טוען כי עבור החרדי הממוצע, פקודות מטכ"ל אינן הכתובת. "השורה התחתונה היא 'דעת תורה'. כל עוד גדולי ישראל לא יורו להתגייס, שום פקודה לא תשנה את המציאות בשטח". הוא הוסיף כי צה"ל הוכיח שערכיו גמישים, בעוד הציבור החרדי מוכיח כבר 70 שנה שערכיו אינם ניתנים למיקוח.

רפורמת מקצועות הבריאות: "מפילים את הילדים לתהום"

בחלקו השני של המשדר, שוחחנו עם חברת הכנסת לשעבר שירלי פינטו על נושא כאוב לא פחות: הרפורמה של משרד הבריאות שמבטלת את ההחזרים על טיפולים פרא-רפואיים פרטיים (קלינאי תקשורת, פיזיותרפיה ועוד).

פינטו, אם לשני ילדים חירשים, תיארה מציאות כלכלית וטיפולית בלתי אפשרית:

  • העלות: מעל 50,000 ש"ח בשנה למשפחה עם שני ילדים.
  • הבעיה: משרד הבריאות מבטל החזרים כדי "לחזק את המערכת הציבורית", אך בקופות החולים אין תורים ואין כוח אדם.
  • ההשלכה: פגיעה אנושה בילדים בשנים הכי קריטיות להתפתחותם.

"לא סללתם כביש ואתם מפילים את הילדים לתהום", האשימה פינטו, ועדכנה כי בג"ץ הורה למדינה להשיב לעתירה בנושא בדקות האחרונות.

1
חשוב לי להדגיש שראש הישיבה, הרב לייבל, מייצג אותי ועוד רבים מחברי לכוילל.
אברך חשוב מישיבת מיר, מרכזי

