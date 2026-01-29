האם אנחנו בדרך לקונספציה 2? רפאל חיון, מומחה למודיעין ממקורות גלויים (OSINT) ומי שזעק והתריע על אירועי ה-7 באוקטובר שבועות ספורים לפני שהתרחשו, מגיע לאולפן 'כיכר FM' לשיחה מטלטלת עם אלי גוטהלף. חיון, שמנטר את הנעשה ברצועה כבר 15 שנה, מציג תמונת מצב עגומה ומפחידה על מה שבאמת מתרחש מתחת ומעל לפני השטח בעזה - והפעם, הוא מקווה שמישהו יקשיב.

"40 מנהרות בחודש אחד"

בראיון, מתאר חיון את המצב הנוכחי ברצועה במילה אחת: "הזיה". לדבריו, בעוד הציבור הישראלי שומע על הכרעה ופירוז, חמאס עוסק בשיקום אינטנסיבי. "בחודש האחרון בלבד זוהו חפירות של מעל 40 מנהרות," חושף חיון. "חלקן התחלות, חלקן התקדמות, אבל המוטיבציה ברורה. הם חזרו לייצר מטענים, הם מבריחים אמל"ח והם מוציאים להורג מתנגדים כדי להראות לכולם שהם עדיין בעלי הבית".

חיון חושף גם את צינור החמצן הכלכלי של חמאס: עמותות פיקטיביות. "בדקתי עמותה עם 500 עובדים, שכביכול דואגת למסכנים. מתוך בדיקה מדגמית של שמות - 20 מתוכם היו מחבלים או בני משפחותיהם. הם מציגים לעולם תמונות של ילדים בוכים, והעולם המערבי 'הטיפש' או 'התמים' מזרים מיליונים שמוקשים ישירות להתחמשות".

"מתאמנים 300 מטר מהמוצב - ואסור לירות"

אחת הנקודות הכואבות בראיון נוגעת להוראות הפתיחה באש, שנראה כי נותרו כבולות בקונספציות ישנות. חיון מצטט קצין בכיר שסיים שירות בעזה: "הוא מספר לי שחמאסניקים חמושים מתאמנים 300 מטר מהמוצבים שלנו, ואסור לכוחות לירות בהם כל עוד הם לא יורים עלינו. זה חוק".

חיון מדגיש כי אין לו טענות ללוחמים בשטח, אותם הוא מכנה "קדושים וטהורים", אלא לדרג הפיקודי ולמקבלי ההחלטות. "חמאס מותח את הגבולות. היום הוא מתקרב ל-300 מטר, מחר ל-200. ככה הגענו למצב שהם היו על הגדר ב-7 באוקטובר".

המחדל המצרי: רחפנים שנושאים 170 ק"ג

במהלך השיחה עם אלי גוטהלף, מציף חיון איום אסטרטגי חדש שמגיע מכיוון הגבול הפרוץ עם מצרים. לא מדובר רק בנשק קל, אלא ב"מאגים" (רחפנים כבדים ודאונים) שיכולים לשאת משקלים עצומים.

"יש רחפנים שנכנסים לרצועה שמסוגלים להרים 85 ק"ג ואף 170 ק"ג," מסביר חיון בחרדה. "תתאר לך שביום פקודה, להק של רחפנים כאלה עם חומר נפץ נוחת על בסיסי חיל האוויר או על ריכוזי אוכלוסייה. זה נזק של השבתה. מערכת הביטחון עשתה ניסוי והצליחה להרים לוחם חמוש עם הכלים האלה. זה איום קיומי".

חיון מתאר גם את שיתוף הפעולה האבסורדי בין ארגוני הסיוע לטרור: "רואים רכבי או"ם מלווים משאיות סיוע, כשלצידם חמושים של חמאס. האו"ם משמש בפועל כחברת אבטחה של חמאס. כולם יודעים וכולם שותקים".

"זעקתי בוועדה, הלב שלי נקרע"

הראיון מגיע לאחר הופעה אמוציונלית של חיון בוועדה בכנסת, שם פרץ בבכי מול חברי הכנסת. "איבדתי 37 חברים ביום אחד," הוא מספר לגוטהלף בקול חנוק. "ב-12 לספטמבר 2023, שלושה שבועות לפני הטבח, הנחתי תרחיש מדויק של מה שהולך לקרות. אף אחד לא רצה לשמוע. כשאני רואה היום שחזרנו לאותה נקודה, שההתרעות ביהודה ושומרון עומדות על 100 ביום, ושאנחנו עוצמים עיניים - הלב נקרע".

