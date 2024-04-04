והיום בתכנית כיכר FM בהגשת אלי גוטהלף, רפאל חיון חושף תמונה מדאיגה על התעצמות הטרור והמנהרות החדשות ברצועה, לצד עדותו המצמררת של ארקדי שוסטר מפקדו לשעבר של "סופרמן" היס"מ, רני גואילי הי"ד, שהציל עשרות אזרחים ב-7 באוקטובר ונפל כגיבור על הגדר (כיכר FM)
ערב מרתק שכלל ארוחה גרנדיוזית ללוחמים ששבו מחאן יונס לאחר חודשי לחימה ארוכים, הסתיים בביקור מרתק אצל החרדי שמתגורר בנתיבות - אך מצודתו פרוסה מעזה ועד ארזי הלבנון, כולל יהודה ושומרון • שיחה מרתקת על האזנה למחבלי החמאס והצלת החיים של לוחמים (צבא וביטחון, מגזין)