בעוד עם ישראל מנסה לעכל את בשורות החזרתו של רן גואילי ז"ל לקבר ישראל, התוכנית של אלי גוטהלף ב"כיכר FM" הציפה את השאלות הקשות שמדירות שינה מעיני רבים. מצד אחד, חשיפת מציאות ביטחונית עגומה בשטח, ומנגד - סיפורו של דור לוחמים שלא מוותר על המדינה גם במחיר היקר מכל.

"לא למדנו כלום": האזהרה של רפאל חיון

רפאל חיון, מומחה למודיעין ממקורות גלויים, עלה לריאיון כשהוא טעון במידע מטריד שחשף בוועדות הכנסת. לדבריו, השקט היחסי הוא אשליה מסוכנת. "חמאס חזר לשלוט ברצועה ביד רמה", הוא מתריע. "הם משקמים את עצמם כל הזמן. בחודש האחרון בלבד זוהו מעל 40 חפירות של מנהרות".

חיון חושף את "כלכלת הטרור" החדשה: חמאס פותח עמותות עם שמות תמימים באינטרנט, מגייס כספים מהעולם המערבי תחת כסות הומניטרית, ומנתב אותם ישירות למחבלים. "העולם לא חכם מספיק לקרוא את התמונה", הוא אומר בכאב. המציאות בשטח, לדבריו, מזכירה את הימים שלפני ה-7 באוקטובר: מחבלי חמאס מתאמנים כ-300 מטר מהמוצבים שלנו, והוראות הפתיחה באש מוגבלות.

הגיבור שקם ממיטת החולים

בניגוד לתמונה הקשה של המערכות, עומד סיפורו של רן (רני) גואילי ז"ל, לוחם יס"מ שהפך לסמל. ארקדי שוסטר, מפקדו לשעבר, מספר על "סופרמן" בשר ודם. רני, שנפצע קשה בשירותו בגולני וחזר להילחם למרות הפלטינות ברגלו, לא היה אמור להיות בשטח בשבעה באוקטובר. הוא שהה בביתו בחופשת מחלה עם שבר בכתף.

"כששמע על הלחימה, הוא פשוט קם והתלבש", משחזר שוסטר. "בבית ניסו לעצור אותו, אבל הוא ענה: 'אחים שלי נלחמים ונהרגים, אני לא יכול להישאר בבית'". רני יצא לקרב, חילץ עזרת עשרות אזרחים בתחנת הדלק בסעד, וחזר לקו האש בעלומים.

הקרב האחרון והמורשת

הממצאים מהשטח מספרים סיפור של גבורה עילאית: רני נמצא כשהוא פצוע, מטופל באמצעי חבישה עצמיים, וסביבו 14 מחבלים הרוגים. הוא נלחם עד הכדור האחרון. "הוא מנע את הכניסה של אותם מחבלים לקיבוץ", אומר שוסטר בהתרגשות.

"הסיוט הכי גדול של מפקד זה לעמוד על הקבר של לוחם שלו", מסכם שוסטר, אך מוסיף נימה של תקווה: "רני מייצג דור של לוחמים שהוכיחו שהם הרבה יותר טובים מאיתנו. המורשת שלו צריכה להיות הכוח שמחנך את הדורות הבאים".