כתבת כאן 11 העלילה על החרדים - עד שהמשטרה חשפה את האמת

גם בזמן המלחמה בישראל, כשהתותחים רועמים והאזעקות מרעידות את היושבים בארץ הקודש, יש כאלה המבכרים את שנאת החרדים בעלת הניחוח האנטישמי, תוך 'רכיבה' על אירועים אקטואליים ולהצמיד אליהם כתם למגזר החרדי בדרך כלשהי.

היום (ראשון), הייתה זו כתבת כאן 11 שבחרה לנצל אירוע פלילי בבני ברק - ולהאשים את תושבי העיר. ללא ביסוס והוכחה, ומה שהתברר לבסוף על ידי המשטרה כשקר מוחלט.

בהודעה שפרסמה ברשת X - ועדיין באוויר - פרסמה הכתבת הדס גרינברג סרטון של צעיר המשחק בפצצת מצרר וכתבה: "בינתיים אי שם בבני ברק משחקים בנפל של פצצונת. בסוף הם באמת ימותו ולא יתגייסו". אלא שהמשטרה עדכנה כי עיכבה תושב טירה בחשד שאסף לרכבו פצצת מצרר בבני ברק במהלך נפילת הטילים ונמלט ברכבו.

המשטרה הודיעה הצליחה להתחקות אחר מספר הרכב של החשוד, איתרה ועיכבה אותו. חבלני המשטרה הגיעו למקום, טיפלו בפצצת המצרר שנמצאה וביצעו סריקות יסודיות באזור, תוך וידוא כי לא נשקפת סכנה נוספת לציבור.