הוא היה החלל האחרון של היס"מ שגופתו הוחזקה בעזה, והיום (רביעי), המעגל נסגר. גופתו של רב סמל ראשון רני גבילי הי"ד חולצה והובאה למנוחות בקבר ישראל. בראיון מיוחד ורווי דמעות באולפן 'כיכר FM', שוחח אלי גוטהלף עם ארקדי שוסטר, מפקדו לשעבר של רני במשמר הלאומי, שסיפר על הלוחם שכונה בפי חבריו "סופרמן" - ולא בכדי.

"אחים שלי נלחמים, אני לא נשאר בבית"

סיפורו של רני ב-7 באוקטובר הוא סיפור על גבורה שמנצחת את ההיגיון. שוסטר חושף כי באותו בוקר שמחת תורה, רני בכלל היה בחופשת מחלה עם שבר בכתף. "עם שבר בכתף קשה לשכב, קשה לעמוד, קשה ללכת," מתאר המפקד. "אבל כשרני שומע על הלחימה, הוא קם ומתלבש".

בני המשפחה ניסו לעצור בעדו, הזכירו לו שהוא לא כשיר, אך התשובה של רני הייתה חד משמעית: "אחים שלי נלחמים, נפצעים ונהרגים - אני לא יכול להישאר בבית". הוא יצא לקרב, שממנו לא שב.

הקרב ההירואי בשער הקיבוץ

שוסטר מתאר את רגעי הקרב הדרמטיים באזור קיבוץ עלומים. לאחר שחבר לכוח משטרתי וחילץ עשרות אזרחים שהסתתרו בתחנת דלק בצומת סעד, רני יכול היה לסיים את חלקו ולצאת מהתופת. אך הוא בחר להישאר.

"רני נשאר על הגדר של עלומים," מספר שוסטר בקול רועד. "הוא ניהל שם לחימה קשה מאוד מול רוע טהור. תוך כדי הקרב הוא נפגע, חוטף שני קליעים, חובש את עצמו וממשיך להילחם עד הכדור האחרון". לפי התחקירים, רני הצליח לפגוע ב-14 מחבלים סביבו לפני שנפל. "הוא מנע בגופו את הכניסה לתוך הקיבוץ. אם המחבלים היו נכנסים, הטבח בעלומים היה נראה כמו הזוועות הגדולות ביותר של אותו יום".

"הראשון לצאת, האחרון לחזור"

החזרת גופתו של רני השבוע הפכה לסמל עבור יחידת היס"מ ועם ישראל כולו. "זה מתאים לו," אומר שוסטר לגוטהלף. "מתאים לו לוודא שכולם חזרו ולצאת אחרון. רני הוא הסמל של הדור הזה, דור הניצחון".

בסיום הראיון המרגש, כשנשאל איזה שיר היה מקדיש לרני, התשובה של חבריו ליחידה הייתה אחידה: "סופרמן" של עידן עמדי. "הוא היה נראה אולי ילד טוב, עניו וביישן, אבל היה לו לב של גיבור על," מסכם המפקד. "הוא הוכיח שיש לנו דור הרבה יותר טוב מאיתנו".

האזינו לראיון המלא והמרגש בתוכנית.