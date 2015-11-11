תת־אלוף שי טייב, ביקר בבית איגוד ״שומר ישראל״ (נצח יהודה) בירושלים |במהלך הביקור הציגו הרבנים בפניו את תמונת המצב של המגזר החרדי, את שיתופי הפעולה עם הצבא ואת הצרכים הייחודיים העולים מהשטח | יוסי לוי מנכ״ל העמותה ביקש מרח״ט תומכ״א לחדד בפקודות מטכ״ל לחרדים מספר נושאים קריטיים, שחלקם יוטמעו בפקודה החדשה
פעילי "יש עתיד" ממשיכים במסע ההסתה נגד המגזר החרדי בעקבות השינוי המסתמן בחוק הגיוס. הבוקר, ערכו הפעילים הפגנה מול הקריה בתל אביב בהשתתפות היו"ר ח"כ יאיר לפיד, כשחלק מהפעילים, אנשי מילואים, לבשו את מדי צה"ל - זאת לכאורה בניגוד לפקודות מטכ"ל האוסרות זאת שלא בשירות (חדשות)