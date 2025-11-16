נצח יהודה חידוד פקודות מטכ"ל | תת־אלוף שי טייב נפגש עם מנכ"ל 'נצח יהודה' תת־אלוף שי טייב, ביקר בבית איגוד ״שומר ישראל״ (נצח יהודה) בירושלים |במהלך הביקור הציגו הרבנים בפניו את תמונת המצב של המגזר החרדי, את שיתופי הפעולה עם הצבא ואת הצרכים הייחודיים העולים מהשטח | יוסי לוי מנכ״ל העמותה ביקש מרח״ט תומכ״א לחדד בפקודות מטכ״ל לחרדים מספר נושאים קריטיים, שחלקם יוטמעו בפקודה החדשה