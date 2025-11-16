תת־אלוף שי טייב, ביקר בבית איגוד ״שומר ישראל״ (נצח יהודה) בירושלים ונפגש עם מנכ"ל העמותה יוסי לוי ועם רבני העמותה המלווים את המסלולים החרדים בצה"ל.
במהלך הביקור הציגו הרבנים בפניו את תמונת המצב של המגזר החרדי, את שיתופי הפעולה עם הצבא ואת הצרכים הייחודיים העולים מהשטח.
רח״ט תומכ״א תא״ל טייב ורע״ן חרדים סא״ל דיקשטיין, שיבחו את הרבנים על פעילותם הענפה בליווי אלפי חיילים חרדים ובחיבור המגזר החרדי לצה״ל.
יוסי לוי מנכ״ל העמותה ביקש מרח״ט תומכ״א לחדד בפקודות מטכ״ל לחרדים מספר נושאים קריטיים, שחלקם יוטמעו בפקודה החדשה. יוסי בירך את תא״ל טייב על גישתו הקשובה ועל שותפות אמיצה למימוש המשימה החשובה בשילוב חרדים בצה״ל.