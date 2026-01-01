כונני ההצלה והחירום הוזעקו לפני שעה קלה (חמישי) לבית מטפלת בעיר נתיבות, כדי להעניק סיוע ראשוני לפעוט בן שלושה חודשים.
הכוננים העניקו סיוע ראשוני וביצעו החייאה על פעוט בן 3 חודשים שאיבד את הכרתו, תוך כדי שהותו אצל מטפלת בנתיבות.
נהוראי בן חמו ואלחנן ואזנה חובשים בשירות האזרחי של איחוד הצלה והחובש יהודה רייכמן מסרו: "ביצענו בו פעולות החייאה ולאחר מכן הוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית החולים ברזילי במצב אנוש. עקב אופי האירוע הוזעקו למקום גם צוותי חוס"ן - היחידה לעזרה ראשונה נפשית של איחוד הצלה".
ל'כיכר השבת' נודע כי מדובר בפעוט ממשפחה חרדית וההורים הוזעקו לבית החולים ממקום העבודה במרכז הארץ.
הציבור נקרא לעורר רחמי שמיים ולהרבות בתפילה לרפואתו של הפעוט הרך אורי מרדכי בן הודיה לרפואה שלמה.
0 תגובות