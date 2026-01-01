זה שמו לתפילה בהלה בקהילה החרדית: בן 3 חודשים איבד את הכרתו אצל המטפלת; מצבו אנוש פעוט מהעיר נתיבות פונה בשעה האחרונה לבית החולים, כשמצבו מוגדר אנוש, זאת לאחר שאיבד את ההכרה בעת שהיה אצל המטפלת | ההורים הוזעקו לבית החולים | זה שמו של הפעוט לתפילה (חדשות בארץ)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 11:53