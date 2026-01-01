ברוך דיין האמת: בעולם העסקים והפילנתרופיה היהודית נפרדים היום בצער רב מאחת הדמויות המשפיעות ביותר בעשורים האחרונים. איש העסקים והנדבן מר מוריס קאהן ז"ל שהלך לעולמו בשיבה טובה בגיל 95, כשהוא מותיר אחריו מורשת ענפה של יזמות, נחישות ועשייה למען הכלל.

קאהן נולד בשנת תר"צ (1930) בעיר באנוני שבדרום אפריקה, למשפחת מהגרים יהודית שהגיעה מרוסיה. בשנת תשט"ז (1956), מתוך זיקה עמוקה לארץ הקודש, עלה לישראל עם רעייתו ושני בניו. דרכו של קאהן לא הייתה סוגה בשושנים; בתחילת דרכו בארץ חווה שורה של אכזבות עסקיות ומיזמים שנכשלו – החל ממפעל לכפפות עור ועד לניסיון לגידול בקר.

אך קאהן, בנחישות יהודית שלא ידעה פשרות, המשיך הלאה. הפריצה הגדולה הגיעה עם הקמת "דפי זהב" – מותג שהפך לשם דבר בכל בית בישראל. בהמשך, היה ממייסדי ענקית הטכנולוגיה "אמדוקס", מהלך שהפך אותו לאחד מעשירי תבל.

שמו של קאהן עלה לאחרונה לכותרות בהקשר אקטואלי פוליטי. פורסם כי השר לשעבר יואב גלנט, לאחר שנאלץ לעזוב את ביתו בנסיבות שונות, התגורר במשך תקופה בווילה המפוארת של קאהן במושב ינאי. הפרסום עורר בזמנו עניין רב בתקשורת, והצביע על מערכות היחסים הקרובות שקיים הנדבן עם צמרת ההנהגה בישראל לאורך השנים.

לצד הצלחתו העסקית, שמו של קאהן היה חתום על מיזמי ענק. הוא הקים את המצפה התת-ימי באילת והיה הדוחף המרכזי מאחורי פרויקט "בראשית" – הניסיון הישראלי הראשון לנחות על הירח. גם כאשר הגשושית התרסקה ברגע האחרון בשנת 2019, קאהן לא נפל לייאוש. הוא הכריז מיד: "אנחנו מתחילים את בראשית 2", והשקיע הון עתק נוסף כדי להמשיך את החזון.

לאורך חייו פיזר קאהן מהונו לצדקה, הקים ארגוני מנהיגות ותרם רבות למגוון עמותות חסד וסביבה. הוא נבחר להשיא משואה ביום העצמאות בשנת תשע"ט (2019) כאות הוקרה על תרומתו הכבירה.

יהי זכרו ברוך.