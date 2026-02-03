בהחלטה חריגה שתשנה את כללי המשחק במינויים בכירים בשירות המדינה, קבע היום (שלישי) בית המשפט העליון בהרכב מורחב כי מינוי נציב שירות המדינה אינו מחייב הליך תחרותי - בניגוד גמור לעמדת היועצת המשפטית לממשלה.

ההחלטה מבטלת החלטה קודמת של בג"ץ שקבעה כי המינוי מחייב הליך תחרותי ובכך תמך בעמדת היועמ"שית.

המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג והשופטים דוד מינץ ויעל וילנר פסקו בעד ביטול פסק הדין ממאי והיו בעמדת רוב. הנשיא יצחק עמית והשופטת דפנה ברק-ארז נותרו בדעת מיעוט.

בכך קיבל בג"ץ הלכה למעשה את עמדת הממשלה ודחה את עמדתה של היועמ"שית גלי בהרב מיארה, אשר כהרגלה התנגדה לעמדת הממשלה בבית המשפט העליון.

שר התקשורת שלמה קרעי כתב היום: "שוב היועמ"שית המודחת ייצגה את עצמה נגד הממשלה, ושוב הפסידה. כמו בבג"צ מינס, כמו בבג"צ זיני, ועוד.

שוב. ושוב. ושוב.

ועדת האיתור שלה.

לא מדובר בטעות נקודתית, אלא בדפוס: מאבק עיקש נגד סמכות הממשלה, בניגוד לחוק, בניגוד לבחירת העם ובניגוד לשכל הישר. והיום זה כבר רשמי: לא רק מודחת, אלא גם לא מקצועית, בדיוק כפי שקבע כבר בזמן מינויה יו"ר לגופו של עניין, לאורך כל הדרך עמדתי היתה שיש להגיב במשיכת כתפיים ולהתעלם מההתערבות הלא חוקית של בג"צ. הרבה זמן משילות בוזבז לשווא."