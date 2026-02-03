כיכר השבת
פסיקה היסטורית

בג"ץ נגד היועמ"שית: מינוי נציב שירות המדינה אינו מחייב הליך תחרותי

בית המשפט העליון דחה את עמדת הממשלה והיועמ"שית • השופט עמית אמר בדיון הקודם כי "מנגנון תחרותי ימנע חדירת שיקולים פוליטיים", אך היום היה בעמדת מיעוט | כאמור, בשעה האחרונה התקבלה ההחלטה נגד עמדת היועמ"שית (חוק ומשפט)

1תגובות
הרכב השופטים בבג"ץ (צילום: הדוברות השופטת)

בהחלטה חריגה שתשנה את כללי המשחק במינויים בכירים בשירות המדינה, קבע היום (שלישי) בית המשפט העליון בהרכב מורחב כי מינוי נציב שירות המדינה אינו מחייב הליך תחרותי - בניגוד גמור לעמדת היועצת המשפטית לממשלה.

ההחלטה מבטלת החלטה קודמת של בג"ץ שקבעה כי המינוי מחייב הליך תחרותי ובכך תמך בעמדת היועמ"שית.

המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג והשופטים דוד מינץ ויעל וילנר פסקו בעד ביטול פסק הדין ממאי והיו בעמדת רוב. הנשיא יצחק עמית והשופטת דפנה ברק-ארז נותרו בדעת מיעוט.

בכך קיבל בג"ץ הלכה למעשה את עמדת הממשלה ודחה את עמדתה של היועמ"שית גלי בהרב מיארה, אשר כהרגלה התנגדה לעמדת הממשלה בבית המשפט העליון.

שר התקשורת שלמה קרעי כתב היום: "שוב היועמ"שית המודחת ייצגה את עצמה נגד הממשלה, ושוב הפסידה. כמו בבג"צ מינס, כמו בבג"צ זיני, ועוד.

שוב. ושוב. ושוב.

ועדת האיתור שלה.

לא מדובר בטעות נקודתית, אלא בדפוס: מאבק עיקש נגד סמכות הממשלה, בניגוד לחוק, בניגוד לבחירת העם ובניגוד לשכל הישר. והיום זה כבר רשמי: לא רק מודחת, אלא גם לא מקצועית, בדיוק כפי שקבע כבר בזמן מינויה יו"ר לגופו של עניין, לאורך כל הדרך עמדתי היתה שיש להגיב במשיכת כתפיים ולהתעלם מההתערבות הלא חוקית של בג"צ. הרבה זמן משילות בוזבז לשווא."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כותרת לא נכונה..
ישראל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחוק ומשפט :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר