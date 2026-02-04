כיכר השבת
הרכב השופטים הורחב

בג"ץ הוציא צו על תנאי לראש הממשלה: נמק מדוע אינך מפטר את בן גביר

בג"ץ הוציא צו על תנאי שמורה לראש הממשלה נתניהו לנמק מדוע אינו מפטר את השר איתמר בן גביר מתפקידו כשר לביטחון לאומי | בנוסף, בג"ץ הרחיב את הרכב השופטים שידון בעתירות לפיטורי השר בן גביר לתשעה שופטים (בארץ)

7תגובות
נתניהו ובן גביר בכנסת, השבוע (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בג"ץ הוציא הבוקר (רביעי) צו על תנאי שמורה לראש הממשלה לנמק מדוע אינו מפטר את השר מתפקידו כשר לביטחון לאומי.

בנוסף, בג"ץ הרחיב את הרכב השופטים שידון בעתירות לפיטורי השר בן גביר לתשעה שופטים.

בהחלטתם, כתבו השופטים כי "מצאנו להורות על מתן צו על תנאי המופנה לראש הממשלה המורה לו לבוא וליתן טעם מדוע לא יורה על העברתו של המשיב 2 בבג"ץ מתפקידו כשר לביטחון לאומי".

השופטים מדגישים כי "זאת בשים לב ומבלי למצות לטענות הנוגעות לפעולות השר בתחום החקירות והמינויים".

בנוסף, הורו השופטים כי בהתחשב במועד הדיון שנקבע ליום 24.3.2026, תצהיר תשובה מטעם המדינה יוגש עד ליום 24.2.2026. תצהירי התשובה מטעם ראש הממשלה והשר יוגשו עד ליום 10.3.2026.

באשר להחלטה על הרחבת השופטים בהרכב נכתב כי "בשים לב לטיבן ולכובד משקלן של הסוגיות העומדות להכרעה, מצאנו להורות על הרחבה נוספת של ההרכב לתשעה שופטים", שיכללו את הנשיא עמית והשופטים סולברג, ברק-ארז, וילנר, גרוסקופף, שטיין, כנפי-שטייניץ, כבוב וכשר.

השר איתמר בן גביר הגיב ברשת X לבג"ץ וכתב: "אין לכם סמכות. לא תהיה הפיכה".

שר המשפטים יריב לוין, הגיב להחלטה ואמר כי "הפירומנים בבג"ץ כבר מזמן מתנהגים כאילו הם הממשלה, הם הכנסת, ועכשיו הם גם מחליפים את העם. בלי סמכות ולו קלושה בחוק, בסתירה מוחלטת לעקרונות הבסיסיים ביותר של כל דמוקרטיה, הם יוצרים במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים.

"הממשלה כולה חייבת להתייצב מאחורי ראש הממשלה, ולומר עד כאן. מי שמפטר שרים הוא ראש הממשלה, ורק הוא".

יוזכר כי הדיון בעתירות שהיה אמור להתקיים ב-15 בינואר בוטל, והשופטים נימקו זאת בכך שראש הממשלה נתניהו לא הגיב עניינת לטענות אלא טען שאין בסמכות השופטים להורות על העברת השר מתפקידו.

המכתב של ראשי הקואליציה

בתגובה לעתירות המבקשות את הדחתו של השר בן גביר מתפקידו כשר לביטחון לאומי - כפי דרישתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, ראשי הקואליציה, הוציאו לפני כשלושה שבועות קריאה לראש הממשלה נתניהו לא לכבד את הפסיקה במידה ובג"ץ יורה לפטר אותו.

ראשי הקואליציה - יו"ר הקואליציה אופיר כץ, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר החוץ גדעון סער, פנו לרה"מ בנימין נתניהו וכתבו: "דוחים בתוקף את חוות הדעת של היועמ"שית הדורשת ממך לנמק מדוע אתה לא מפטר את השר בן גביר".

"ניסיונה של היועמ"שית", נכתב, "המודחת לפטר שר בכיר בממשלה, הינו ניסיון הפיכה נגד הדמוקרטיה, נעמוד כחומה בצורה נגד הדחה חסרת בסיס של שר בממשלה. אין לאף גורם משפטי, סמכות לכפות הדחה, לא ניתן לזה יד, רק העם יבחר את השלטון".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
ביבי יכול לנצח את חיזבאללה חמאס הגיהד ואירן, אבל אין לו אומץ לצאת חזיתית מול בג"ץ גימטריא המן...בושה
יהודי של אמת
6
וכך צריכה להיות תגובתו של רה"מ: אין לי שום כוונה לקחת חלק בהצגת "עאלק דמוקרטיה". אף מיצג שווא של טקסטים משפטיים חלולים או הרכב כזה או אחר של לובשי גלימות, לא יטשטשו את העובדה שמזמן הפכתם מכלבי השמירה של הדמוקרטיה לעדת זאבים צמאי דם שממשיכים לתלוש פיסות בשר אחרונות מהדמוקרטיה הישראלית ולהפוך אותה לדי
רועי אהוב
5
גם לדרוש לנמק אין להם סמכות ק"ו לא לדרוש לפטר! אין גבול? שיענה שהוא לא חייב לנמק להם כלום. שימנה חזרה גם את דרעי. פרפורי גסיסה של השמאל. יועמשית הביתה בקרוב וסוף לדיקטטורה!
עקיבא
4
ומדוע בג״ץ מונע מהממשלה לפטר את היועצת ? למה אנחנו חייבים להם דין וחשבון- הם לא מעל הרשות הנבחרת!!!! נבחרת ע״י העם
גודי
3
כמה שיותר בגץ מגזים בצעדים שהוא נוקט ככה הולך ונחלש ... כעת זה ברור שאלו הם הפרפורים האחרונים שלו
אריק
2
צריכה להיות עתירה לבגץ למה הבן הגנב של היועמשית מסתובב חופשי. סכנה לציבור
דוד
1
למה הוא צריך לפטר את בן גביר? סתם כי בא להם? בא נבדוק את העובדות בשטח- בן גביר מתערב במינויים של קצינים משיקולים פוליטיים ולא מקצועיים כמו לא לקדם חוקרת של נתניהו למרות שהייתה אמורה להתקדם, ועוד התערבויות לא מקצועיות כמו ששר אמור לעשות, יתכבד בן גביר ויסביר למה הוא חושב שהמשטרה היא גוף פרטי ופוליטי
יחיאל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר