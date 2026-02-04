בג"ץ הוציא הבוקר (רביעי) צו על תנאי שמורה לראש הממשלה בנימין נתניהו לנמק מדוע אינו מפטר את השר איתמר בן גביר מתפקידו כשר לביטחון לאומי.

בנוסף, בג"ץ הרחיב את הרכב השופטים שידון בעתירות לפיטורי השר בן גביר לתשעה שופטים.

בהחלטתם, כתבו השופטים כי "מצאנו להורות על מתן צו על תנאי המופנה לראש הממשלה המורה לו לבוא וליתן טעם מדוע לא יורה על העברתו של המשיב 2 בבג"ץ מתפקידו כשר לביטחון לאומי".

השופטים מדגישים כי "זאת בשים לב ומבלי למצות לטענות הנוגעות לפעולות השר בתחום החקירות והמינויים".

בנוסף, הורו השופטים כי בהתחשב במועד הדיון שנקבע ליום 24.3.2026, תצהיר תשובה מטעם המדינה יוגש עד ליום 24.2.2026. תצהירי התשובה מטעם ראש הממשלה והשר יוגשו עד ליום 10.3.2026.

באשר להחלטה על הרחבת השופטים בהרכב נכתב כי "בשים לב לטיבן ולכובד משקלן של הסוגיות העומדות להכרעה, מצאנו להורות על הרחבה נוספת של ההרכב לתשעה שופטים", שיכללו את הנשיא עמית והשופטים סולברג, ברק-ארז, וילנר, גרוסקופף, שטיין, כנפי-שטייניץ, כבוב וכשר.

השר איתמר בן גביר הגיב ברשת X לבג"ץ וכתב: "אין לכם סמכות. לא תהיה הפיכה".

שר המשפטים יריב לוין, הגיב להחלטה ואמר כי "הפירומנים בבג"ץ כבר מזמן מתנהגים כאילו הם הממשלה, הם הכנסת, ועכשיו הם גם מחליפים את העם. בלי סמכות ולו קלושה בחוק, בסתירה מוחלטת לעקרונות הבסיסיים ביותר של כל דמוקרטיה, הם יוצרים במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים.

"הממשלה כולה חייבת להתייצב מאחורי ראש הממשלה, ולומר עד כאן. מי שמפטר שרים הוא ראש הממשלה, ורק הוא".

יוזכר כי הדיון בעתירות שהיה אמור להתקיים ב-15 בינואר בוטל, והשופטים נימקו זאת בכך שראש הממשלה נתניהו לא הגיב עניינת לטענות אלא טען שאין בסמכות השופטים להורות על העברת השר מתפקידו.