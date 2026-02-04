בג"ץ הוציא הבוקר (רביעי) צו על תנאי שמורה לראש הממשלה בנימין נתניהו לנמק מדוע אינו מפטר את השר איתמר בן גביר מתפקידו כשר לביטחון לאומי.
בנוסף, בג"ץ הרחיב את הרכב השופטים שידון בעתירות לפיטורי השר בן גביר לתשעה שופטים.
בהחלטתם, כתבו השופטים כי "מצאנו להורות על מתן צו על תנאי המופנה לראש הממשלה המורה לו לבוא וליתן טעם מדוע לא יורה על העברתו של המשיב 2 בבג"ץ מתפקידו כשר לביטחון לאומי".
השופטים מדגישים כי "זאת בשים לב ומבלי למצות לטענות הנוגעות לפעולות השר בתחום החקירות והמינויים".
בנוסף, הורו השופטים כי בהתחשב במועד הדיון שנקבע ליום 24.3.2026, תצהיר תשובה מטעם המדינה יוגש עד ליום 24.2.2026. תצהירי התשובה מטעם ראש הממשלה והשר יוגשו עד ליום 10.3.2026.
באשר להחלטה על הרחבת השופטים בהרכב נכתב כי "בשים לב לטיבן ולכובד משקלן של הסוגיות העומדות להכרעה, מצאנו להורות על הרחבה נוספת של ההרכב לתשעה שופטים", שיכללו את הנשיא עמית והשופטים סולברג, ברק-ארז, וילנר, גרוסקופף, שטיין, כנפי-שטייניץ, כבוב וכשר.
השר איתמר בן גביר הגיב ברשת X לבג"ץ וכתב: "אין לכם סמכות. לא תהיה הפיכה".
שר המשפטים יריב לוין, הגיב להחלטה ואמר כי "הפירומנים בבג"ץ כבר מזמן מתנהגים כאילו הם הממשלה, הם הכנסת, ועכשיו הם גם מחליפים את העם. בלי סמכות ולו קלושה בחוק, בסתירה מוחלטת לעקרונות הבסיסיים ביותר של כל דמוקרטיה, הם יוצרים במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים.
"הממשלה כולה חייבת להתייצב מאחורי ראש הממשלה, ולומר עד כאן. מי שמפטר שרים הוא ראש הממשלה, ורק הוא".
יוזכר כי הדיון בעתירות שהיה אמור להתקיים ב-15 בינואר בוטל, והשופטים נימקו זאת בכך שראש הממשלה נתניהו לא הגיב עניינת לטענות אלא טען שאין בסמכות השופטים להורות על העברת השר מתפקידו.
בתגובה לעתירות המבקשות את הדחתו של השר בן גביר מתפקידו כשר לביטחון לאומי - כפי דרישתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, ראשי הקואליציה, הוציאו לפני כשלושה שבועות קריאה לראש הממשלה נתניהו לא לכבד את הפסיקה במידה ובג"ץ יורה לפטר אותו.
ראשי הקואליציה - יו"ר הקואליציה אופיר כץ, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר החוץ גדעון סער, פנו לרה"מ בנימין נתניהו וכתבו: "דוחים בתוקף את חוות הדעת של היועמ"שית הדורשת ממך לנמק מדוע אתה לא מפטר את השר בן גביר".
"ניסיונה של היועמ"שית", נכתב, "המודחת לפטר שר בכיר בממשלה, הינו ניסיון הפיכה נגד הדמוקרטיה, נעמוד כחומה בצורה נגד הדחה חסרת בסיס של שר בממשלה. אין לאף גורם משפטי, סמכות לכפות הדחה, לא ניתן לזה יד, רק העם יבחר את השלטון".
