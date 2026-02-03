נשיא סומלילנד, עבד א-רחמן עבדאלה ציין בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס כי הוא מצפה להגיע בקרוב להסכם סחר בין ישראל לסומלילנד. לדבריו, המדינה עשירה מאוד במשאבים, ויש לה עתודות ליתיום גדולות, כמו מינרלים, נפט, גז, חקלאות, בשר, דגים ועוד.

על פי הנשיא, בתמורה למשאבים סומלילנד תבקש גישה לטכנולוגיה ישראלית. כמו כן הוא הבהיר כי הוא מצפה לשיתוף פעולה צבאי עתידי עם ישראל.

עבדאללה הוסיף כי הוא אסיר תודה לישראל על כך שהכירה ראשונה בסומלילנד, והוא מצפה שארה"ב, איחוד האמירויות ויתר מדינות האו"ם ילכו בעקבותיה. הנשיא גם סיפר כי הוא קיבל הזמנה מראש הממשלה בנימין נתניהו והוא עתיד לבקר בישראל בקרוב, אם כי טרם נקבע תאריך לביקור.

סומלילנד, שהכריזה על עצמאותה מול סומליה במהלך מלחמת אזרחים בשנת 1991, מתפקדת דה פקטו כמדינה עצמאית דמוקרטית, אך עד לאחרונה לא הייתה מוכרת באופן מלא על ידי האו"ם וארגונים בין-לאומיים או מדינות מוכרות אחרות, מלבד טאיוואן.

לפני כחודש הודיעה ישראל על הכרה רשמית בסומלילנד כמדינה עצמאית וריבונית, ובכך הפכה למדינה הראשונה החברה באו"ם המכירה בעצמאות החבל. ההכרזה המשותפת נחתמה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ הישראלי גדעון סער ונשיא סומלילנד עבד א-רחמאן מוחמד עבדאללה, וכללה כינון יחסים דיפלומטיים "ברוח הסכמי אברהם".