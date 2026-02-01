כיכר השבת
"אתם לא תאמינו": ה'מהפכה' שמתכנן ראש הממשלה אחרי החלשת חיזבאללה

ראש הממשלה נתניהו קיים היום ישיבת ממשלה בקרית שמונה, והבטיח לבצע "מהפכה", כלשונו בגליל ובקרית שמונה | "אתם לא תאמינו למה שהולך לקרות", אמר נתניהו בישיבה (בארץ) 

נתניהו, היום (צילום: איתי בית און / לע"מ)

״אתם לא תאמינו למה שהולך לקרות בקריית שמונה ובכל הגליל. אנחנו הולכים לעשות כאן מהפכה״, את הדברים הללו אמר היום (ראשון) ראש הממשלה בישיבת הממשלה המיוחדת שהתקיימה בקרית שמונה.

״היעד שלי זה להביא את המהפכה הזאת - גם מהפכת התחבורה, מהפכת התעסוקה, מהפכת הדיור, מהפכת הרווחה, מהפכת התיירות, הכל לצפון הארץ.

ומה זה צפון הארץ? מה זה הקצה? מה זה האצבע? זה פה. קרית שמונה", אמר .

הוא הבטיח כי "זה עומד לקרות. אתם לא תאמינו למה שהולך לקרות בקרית שמונה!

ולא רק בקרית שמונה, אתם תראו את זה בכל הגליל. טוב אני לא רוצה להסתבך, אני אוהב גם את הנגב, וגם את המרכז וגם את יו"ש, אבל אתם לא תאמינו למה שהולך לקרות בקרית שמונה.

לכן המטרה שלנו היא לא רק, איך אומרים, לתפור את קרעי העבר. זה לא מה שאנחנו מדברים עליו, זה לא עשינו לא באור עקיבא, ולא ביוקנעם ולא בעפולה ולא בשום מקום אחר, גם בקרית מלאכי, לא בשום מקום אחר, אנחנו הולכים לעשות כאן מהפכה.

אני לא רוצה טוסקנה בגליל. הגליל יותר יפה מטוסקנה. יש לו גם כמה אלפי שנות היסטוריה, זה יותר מעניין. מבחינתנו זאת הארץ שלנו.

יהיה פה פשוט דבר שאי אפשר להכיר אותו, אבל יש לזה רק תנאי אחד מבחינתי, כי כל התנאים קיימים. סביב השולחן הזה, סביב השרים והשרות שנמצאים פה, יש פה את הדרייב, יש פה את החזון, יש פה את את כל האנרגיה. דבר אחד - ביטחון. ובביטחון אנחנו חוללנו שינוי אדיר אחרי חצי מאה שנים. שינוי אדיר - לא ׳קרית קטיושה׳, ולא ׳קרית חיזבאללה׳, אנחנו חוללנו שינוי אדיר ואנחנו מחויבים לשינוי הזה גם פה ובכל חלקי הארץ. אתם לא תאמינו למה שיקרה בקריית שמונה״.

1
הרי רוב תושבי הגליל הם ערבים.
מצחיק

