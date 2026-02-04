"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
מחדל: אוטיזם במגזר החרדי מאובחן באיחור | תיעוד: לויתן אדיר במרחק נגיעה • צפו
במהומות בבקו"ם ביום הגיוס לצעירים חרדים | הפגנות וחסימות כבישים בעקבות רפורמת החלב של סמוטריץ | טררגדיה: תינוק הגיע לביה"ח ללא רוח חיים בעקבות חצבת | בג"ץ החליט - רוה"מ יצטרך להסביר למה הוא לא מפטר את בן גביר | אחרי 11 שנים - הסגולה שהביאה בן בכור אחרי 11 שנים | "ילד חרדי מאובחן באוטיזם שנתיים אחרי מקבילו בחברה | תחזית ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
