טירוף מוחלט - גשם של איגואנות | פקודת מטכ"ל היסטורית להסדרת גיוס חרדים • צפו

פקודת מטכ"ל תקדימית להסדרת גיוס חרדים • חשוד בעוקץ נמלט בטיסת הסגרה דרמטית • בנט ודרעי בעימות פומבי חריף • חילופי פיקוד בחטיבה החרדית חשמונאים • ישראלי נהרג בתאונת אופנוע בתאילנד • גל קור קיצוני גורם לגשם איגואנות • צפו

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

