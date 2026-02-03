"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
טירוף מוחלט - גשם של איגואנות | פקודת מטכ"ל היסטורית להסדרת גיוס חרדים • צפו
פקודת מטכ"ל תקדימית להסדרת גיוס חרדים • חשוד בעוקץ נמלט בטיסת הסגרה דרמטית • בנט ודרעי בעימות פומבי חריף • חילופי פיקוד בחטיבה החרדית חשמונאים • ישראלי נהרג בתאונת אופנוע בתאילנד • גל קור קיצוני גורם לגשם איגואנות • צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (100%)
לא (0%)
0 תגובות