"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
תיעוד דרמטי: נשבר בבכי מול סוכני ה-ICE "לא עשיתי כלום" | לראשונה מ-2014 - אין חטופים בעזה • צפו
גופתו של גיבור ישראל רן גואילי הי"ד שבה לישראל | בעקבות בלימת התקציב ע"י החרדים - נתניהו כינס דיון מיוחד |"ריקוד על דם הפעוטות" חילופי דברים קשים בוועדת החינוך | דרמה בחדרה - תינוק בן שבוע נמצא כשהוא נטוש בחדר מדרגות | מפלגת 'בנט 2026' תובעת את הליכוד על תמונה ברשת x | בעקבות הסופה בארה"ב מפלי הניאגרה קפאו - צפו בתיעוד | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | צפו (היום בכיכר)
