"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרת היום • צפו
תפילות: הלוחם החרדי עדיין מורדם | תיעוד קיצוני: הפושע מסתתר בפח • צפו
ברית אסטרטגית וריגוש בכנסת, מאות חיילים ומטוסי F-22 בישראל, הלוחמים בדרכם לגבול סוריה, שיבא דורג כבית החולים ה-7 בעולם - ומזג האוויר: שישי שמשי אך הגשם חוזר בליל שבת |וגם - הפתעה בפח: עובד התברואה גילה פושע מסתתר (היום בכיכר)
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
