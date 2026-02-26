בזמן שבישראל הרחובות כבר מתמלאים בילדים מחופשים ומשלוחי מנות, בקהילה היהודית באוקראינה מציינים השבוע ארבע שנים של מלחמה בלתי פוסקת. בראיון מיוחד לתוכנית "כיכר FM" עם נריה סעדיה, מספר הרב יונתן מרקוביץ', רבה הראשי של קייב ושליח חב"ד, על המציאות המתישה שבה חיים אלפי יהודים, על הניסים הגלויים ועל הדרך המיוחדת שבה המגילה הופכת לרלוונטית יותר מאי פעם ב-2026.

"אין מקלטים, מתחבאים במטרו"

"מלחמה ארוכה היא מלחמה מתישה", פותח הרב מרקוביץ' בתיאור המצב בבירה קייב. "זה מתיש את החיילים, את האנשים ברחוב, ומרגישים את זה בכל פינה. בניגוד לישראל, שם הממ"ד הוא חלק מהבית, באוקראינה המצב שונה בתכלית. אין לנו מעמדים ואין מקלטים. המקום היחיד שאפשר להתחבא בו זה המטרו – תחנות הרכבת שנמצאות עמוק מאוד מתחת לאדמה".

לדבריו, המחסור בחשמל, מים וחימום הפך לשגרה ברוב חלקי המדינה, אך האתגר הגדול ביותר הוא לאו דווקא התשתיות, אלא הגיוס לצבא האוקראיני.

גזירת הגיוס: 95% סיכוי להישלח לחזית

אחד הנושאים הבוערים בקהילה הוא חוקי הגיוס הנוקשים. "היום תופסים אנשים באמצע הרחוב", מספר הרב בכאב. "הם מגיעים לסופרמרקט, סוגרים את הדלתות ובודקים לכולם מסמכים. מי שאין לו פטור רפואי או מסמך שמוכיח שהוא חיוני – נלקח ללשכת הגיוס".

הרב מציין כי בעבר היו הסדרים שפטרו אנשי דת ובחורי ישיבות, אך עקב המחסור החמור בחיילים, הפטורים הללו בוטלו ברובם. "הסיכוי של בחור צעיר לצאת לסופר ולמצוא את עצמו מגויס הוא 95%. אנחנו עושים כל מאמץ לסייע בשמירה על כשרות לחיילים יהודים ובתיאומים מול הרשויות, אבל המציאות קשה מאוד".

הסיפור שזעזע את קייב: כשהתביעה הפכה לישועה

במהלך הראיון, שיתף הרב מרקוביץ' סיפור מופלא שממחיש את ההשגחה הפרטית בתוך התופת. גיבור הסיפור הוא לוי יצחק, צעיר יהודי מקומי שחזר לשורשיו.

לוי יצחק הסתבך בתיק פלילי לאחר שנכח בזירה של גניבת רכב, למרות שלא היה לו קשר למעשה. הוא החל להתחזק, להניח תפילין ולקבוע עיתים לתורה, תוך שהוא מתפלל לזיכוי בבית המשפט. בכל פעם שזוכה, הפרקליטות הגישה ערעור, עד שהתיק הוחזר לערכאה הראשונה – מה שנראה באותם רגעים כאסון משפטי.

הרב מרקוביץ' משחזר:

"ביום שישי הוא הגיע אליי בבכי. הוא שאל: 'למה הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה? אני לומד, אני מניח תפילין, למה התיק חזר להתחלה?'. אמרתי לו שהכל לטובה, והוא כמעט כעס עליי".

התפנית הגיעה בסעודת השבת, כשחבר פרלמנט יהודי סיפר לרב על חוק חדש שעבר: כדי למנוע שחיתות, הוחלט כי אדם שיש נגדו הליך פלילי תלוי ועומד - אינו יכול להתגייס לצבא.

"במוצאי שבת התקשרתי ללוי יצחק", מספר הרב. "אמרתי לו: 'תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אם היית מזוכה, מחר היית מקבל צו גיוס לחזית. בזכות זה שהתיק נשאר פתוח - החיים שלך ניצלו'".

"המגילה היא לא היסטוריה - היא אקטואליה"

לקראת סיום, הרב חולק ווארט עמוק בשם הבעל שם טוב על דברי הגמרא "הקורא את המגילה למפרע לא יצא": "מי שקורא את המגילה וחושב שזה סיפור שקרה רק בעבר (למפרע) – לא יצא ידי חובה. המגילה קורה כאן ועכשיו. הניסים של מרדכי ואסתר מתרחשים בכל יום ברחובות קייב ובארץ ישראל".

הרב מרקוביץ' חותם באופטימיות: "אנחנו מחכים למשיח שיבוא ויגאל אותנו, ובינתיים אנחנו כאן – שומרים על הגחלת היהודית גם תחת אש".