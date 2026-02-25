השיעור הכי יקר בעולם: למה במונקו עוברים טסט על פורשה 911?

בית הספר לנהיגה "Monaco Bonne Conduite" - צילום: רשתות חברתיות בית הספר לנהיגה "Monaco Bonne Conduite" | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:24 בית הספר לנהיגה "Monaco Bonne Conduite" ( צילום: רשתות חברתיות )

בנסיכות מונקו, המקום שבו יאכטות פאר ומכוניות על הן חלק בלתי נפרד מהנוף היומיומי, קשה מאוד לסובב את הראש של העוברים והשבים. אך יוזמה חדשה של בית ספר מקומי לנהיגה מצליחה לעשות בדיוק את זה: לימוד נהיגה על פורשה 911 קאררה

בית הספר לנהיגה "Monaco Bonne Conduite" הפך לראשון בעולם שמציע לתלמידים חסרי ניסיון להתיישב מאחורי ההגה של מכונית הספורט היוקרתית, ששווייה מוערך בכ-100,000 ליש"ט. מייסד בית הספר, פול קרואזי, מסביר כי לא מדובר בגימיק שיווקי אלא בצעד הכרחי של בטיחות בדרכים. "שמתי לב שצעירים רבים שעברו את מבחן הנהיגה בבוקר על רכב פולקסווגן פולו צנוע, חזרו אליי כבר באותו אחר צהריים כשהם נוהגים ברכבים עוצמתיים הרבה יותר, כמו למבורגיני, פרארי או פורשה," סיפר קרואזי בראיונות. לדבריו, קיים פער מסוכן בין רכב לימוד סטנדרטי עם 60-80 כוחות סוס לבין מכוניות העל אליהן נכנסים הצעירים במונקו, שמגיעות ל-600 או 700 כוחות סוס. המטרה היא להכין אותם למציאות של הרכבים בהם הם צפויים לנהוג מיד עם קבלת הרישיון.

בית הספר לנהיגה "Monaco Bonne Conduite" ( צילום: מסך )

החוויה היוקרתית מגיעה עם תג מחיר תואם: שיעור על הפורשה עולה כ-140 ליש"ט לשעה. מדובר במחיר הגבוה פי שלושה בערך משיעור נהיגה סטנדרטי, אך עבור תושבי מונקו האמידים, נראה שמדובר בהשקעה משתלמת.

קרואזי מדגיש כי למרות העוצמה של הרכב, התלמידים אינם מקבלים "כרטיס חופשי" להשתולל. "זה שאנחנו נוהגים בפורשה לא אומר שנסע ב-200 קמ"ש בתוך מונקו. אנחנו מכבדים את הגבלות המהירות," הבהיר. הדגש העיקרי בשיעורים הוא על תחושת המהירות והתגובה המיידית של המנוע, שעלולה להוביל לאובדן שליטה בסיבובים אם לא מתפעלים אותה נכון.

בחירת הדגם הספציפי של הפורשה נבעה גם משיקולים טכניים. קרואזי מציין כי מדובר ברכב אמין מאוד מבחינה מכנית. בנוסף, היה לו צורך ברכב עם ארבעה מושבים: "בזמן המבחן המעשי, כשהבוחן יושב מקדימה, אני חייב לשבת מאחור. זו דרישה של מבחני הנהיגה," הסביר.

התלמידים עצמם נרגשים מההזדמנות. לואיז בת ה-17, שנמצאת בשיעור הרביעי שלה על הפורשה, שיתפה: "לנהוג בפורשה זה שונה מאוד ממכונית רגילה. זה מאוד מהנה".

קרואזי מאמין שהקונספט הייחודי שלו יצליח במונקו ואולי ביעדים יוקרתיים נוספים כמו דובאי. השאיפה העתידית שלו היא להרחיב את הצי שלו אפילו יותר: "אם זה יצליח ונוכל יום אחד להחזיק פרארי או למבורגיני כרכבי לימוד, זה יהיה פנטסטי," הוא מסכם.