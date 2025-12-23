משבר מכירות חריף: פורשה במהלך רחב לצמצום פעילות בשוק הרכב

על פי הדיווח של אתר הכלכלה הסיני Yicai, פורשה תסגור כ-200 תחנות טעינה ייעודיות למכוניותיה ברחבי סין, ותסיר אותן מאפליקציית השירות והחשבון הרשמי בוויצ'אט. במקומן, תתמקד החברה בשיתופי פעולה עם מפעילי טעינה פרטיים - צעד המעיד על שינוי אסטרטגי מובהק.

בהודעה שנשלחה ללקוחות נכתב כי "על רקע שינויי השוק והרגלי השימוש, פורשה בוחנת באופן קבוע את האופן שבו שירותי הטעינה שלה תורמים לניידות היומיומית." תחנות הטעינה שבבעלות סוכנויות פורשה ימשיכו לפעול, והעמדות במלונות ובאתרי נופש - המכונות “Destination Charging” - יישארו זמינות כרגיל.

ירידה דרמטית במכירות והפסדים כבדים

המהלך משתלב בתמונה רחבה יותר של משבר חמור בפעילות החברה בסין. פורשה, השייכת לקונצרן פולקסווגן, דיווחה על הפסדים ברבעון השלישי של 2024 ועל ירידה של כ-99% ברווח התפעולי בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025 לעומת השנה הקודמת.

בעקבות המגמה, החברה החלה בצמצום רשת הסוכנויות המקומית - מ־150 ל־80 בלבד - כדי להתאים את עצמה להיקף מכירות נמוך בהרבה. בסין, שהייתה מאז 2015 לשוק הגדול ביותר עבור פורשה, נרשמה ירידה של 28% במחצית הראשונה של 2025 ל־21,302 רכבים בלבד, לאחר שיא של כמעט 96 אלף מסירות בשנת 2021.

על אף דיווחים בסוף 2024 על פיטורי כשליש מהעובדים בסין, פורשה הכחישה כי בוצעו צעדים רחבים כאלה בפועל.

השקעות חדשות לצד קיצוצים

המהלך לצמצום רשת הטעינה עומד בניגוד מעניין לפתיחתה של תחנת מו"פ חדשה של פורשה בשנגחאי בנובמבר האחרון - הראשונה מחוץ לגרמניה. המרכז, המשתרע על פני 10,000 מ"ר ומעסיק מעל 300 מהנדסים, מהווה ביטוי לאסטרטגיית "In China, for China" של החברה. מטרתו לפתח מערכות בידור וממשק מקומי לרכבים שאמורות לצאת לשוק הסיני באמצע 2026.

מנכ"ל פורשה, אוליבר בלום, הבהיר כי החברה אינה מתכננת לצאת מהשוק הסיני, ואף בוחנת אפשרות להקמת קווי ייצור מקומיים בשיתוף עם מפעלי פולקסווגן במדינה - מה שיאפשר לה להפחית עלויות ולחזק את התאמת מוצריה לטעם המקומי.

בין זהירות לרצון להישאר בשוק החשוב בעולם

בזמן שמותגים סיניים כמו BYD, Aito ו־Li Auto ממשיכים להתרחב עם טכנולוגיות מתקדמות ומחירים תחרותיים, פורשה נאלצת לאזן בין שמירה על תדמית יוקרתית לבין הצורך הכלכלי להישאר רלוונטית. סגירת רשת הטעינה אינה רק מהלך לוגיסטי - אלא סימן לשינוי הכיוון של אחת מיצרניות הרכב החשוב ביותר בעולם לנוכח מציאות תחרותית שרק הולכת ומחריפה.