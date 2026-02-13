יצרנית "המצלמה הגרועה ביותר בעולם" מצטרפת רשמית לעולם הצילום

OM Digital Solutions, יורשת החטיבה הצילומית של Olympus, הכריזה ב-12 בפברואר כי חברת Shenzhen Sonida Digital Technology הסינית הצטרפה רשמית לברית Micro Four Thirds – המאגדת יצרניות מצלמות ועדשות הפועלות תחת תקן משותף. מדובר בחברה ה-63 המצטרפת לברית, לצד שמות מוכרים כ-Panasonic, Blackmagic, Sigma ו-OM System עצמה.

Sonida מוכרת בעיקר הודות לקו המצלמות הזולות שלה תחת המותג Songdian - מצלמות שזכו לכינוי "Scameras" בקהילת הצילום, בשל עיצובן המבלבל והבטחותיהן המטעות. הדגם הידוע ביותר, DC202, סוקר בשנת 2024 במגזין Amateur Photographer שתיאר אותו כ"גרועה ביותר שנבדקה אי פעם". הדמיון הוויזואלי למצלמות Fujifilm X100 בלבל רבים, אך המפרט בפועל היה רחוק מאוד מרמת מוצר מקצועי - כולל חיישן של 8 מגה-פיקסלים בלבד, בניגוד להצהרה על 36 מגה-פיקסלים.

למרות המוניטין הבעייתי, Sonida מבקשת לפתוח דף חדש. בהודעה הרשמית הדגישה החברה כי בכוונתה לפתח מצלמות, עדשות ואביזרים התואמים לתקן Micro Four Thirds, ולהציג את דגם המערכת הבין-עדשתי הראשון שלה בתערוכת CP+ 2026 ביפן. תמונה שפורסמה ברשתות החברתיות מציגה גוף מצלמה חדש הנושא את לוגו MFT, מה שמעיד על כיוון מקצועי מובהק יותר מזה שפגשנו בעבר.

מערכת Micro Four Thirds, שהוקמה בשנת 2008 ביוזמת Panasonic ו-Olympus, מבוססת על תקן פתוח - מה שמאפשר גם לשחקנים קטנים יחסית להשתלב בזירה לצד ענקיות הצילום. גישה זו הביאה לעשרות יצרנים עצמאיים לפתח עדשות ומצלמות ייחודיות, חלקן כאלטרנטיבות נגישות לשוק המקצועי.

השאלה שנותרה פתוחה כעת היא האם Sonida תצליח לשנות את תדמיתה כיצרנית מצלמות חיקוי ולהפוך לשחקן אמין בעולם הצילום - או שתישאר סמל לתעשייה שפועלת על הגבול הדק שבין השראה לחיקוי. ואולי הפעם באמת נקבל מצלמה, ולא רק צעצוע.