זה מה שהתבקש לעשות

פנה מיוזמתו למשטרה - ונעצר: איש תקשורת מוכר חשוד בקיום מגע עם גורמים איראניים

השב"כ והיחידה המרכזית של משטרת מחוז ירושלים עצרו איש תקשורת עצמאי בחשד לקיום מגע עם גורמים איראניים | המעצר אירע בתחילת השבוע שעבר, לאחר שאיש התקשורת העצמאי פנה בעצמו כמה ימים לפני כן למחלקת הסייבר במשטרה והביע לדבריו חשש בעקבות פניות שקיבל מגורמים בלתי מזוהים (ביטחון)

אילוסטרציה (צילום: AI)

איש תקשורת עצמאי נעצר על-ידי שב"כ והיחידה המרכזית (ימ"ר) של משטרת מחוז ירושלים בחשד לקיום מגע עם גורמים איראניים. על אף בקשת המשטרה, בית המשפט המחוזי בבירה הורה לשחרר אותו בתנאים מגבילים.

על פי הדיווח ב-ynet, ה אירע בתחילת השבוע שעבר, לאחר שאיש התקשורת העצמאי פנה בעצמו כמה ימים לפני כן למחלקת הסייבר במשטרה והביע לדבריו חשש בעקבות פניות שקיבל מגורמים בלתי מזוהים. החשוד, שמחזיק בתעודת עיתונאי, תושאל במשך שעות ארוכות בשב"כ, ולאחר מכן הועבר לחקירה במשרדי הימ"ר.

לפי הדיווח, בחקירתו הוא הכחיש את המיוחס לו, וטען כי לא ידע שהגורמים שעימם התכתב הם איראנים. עוד הוא ציין בחקירה כי מדובר בפניות שקיבל כחלק מעבודתו. לדבריו, הוא מקבל פניות רבות מגורמים שונים, ומעולם לא עשה דבר שעלול לסכן את ביטחון המדינה. העיתונאי טען עוד כי בשלב מסוים אף פנה כאמור מיוזמתו למחלקת הסייבר, ומשם נמסר לו כי הנושא נמצא בטיפול.

לטענת מקורביו, איש התקשורת העצמאי היה משוכנע שהוא "מסייע לציבור החרדי". לדבריהם, באחת הפניות הוא התבקש לצלם תמונה של רחוב, אך לאחר שהתעורר אצלו חשד - הוא לא שלח את התמונות. פנייה נוספת, כך נטען, הגיעה מאדם שביקש לסייע למחאות החרדים נגד הגיוס לצה"ל. אותו אדם ביקש תמונות ממחאות תמורת תשלום מזערי.

בית משפט השלום בירושלים האריך ב-29 בינואר את מעצרו של החשוד בשמונה ימים, אך בעקבות הערר שהגיש פרקליטו עו"ד נתי רום - בית המשפט המחוזי בבירה הורה כאמור למוחרת על שחרורו של איש התקשורת העצמאי בתנאים מגבילים.

