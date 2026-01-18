'תרעיד את התעשייה' | סוני מתכננת מהפכה בעולם הצילום

לאחר שנה רגועה יחסית, סוני נערכה לתקופה סוערת במיוחד. על פי פרסום באתר Sony Alpha Rumors, הנחשב למקור המהימן ביותר בכל הנוגע למצלמות אלפא, החברה מתכננת 'מתקפת מוצרים רחבה' שתיפרס מהמחצית השנייה של 2026 ועד לשנת 2027.

לפי הדיווח, מקורות פנימיים המזדהים בשם "האורקל" טוענים כי מדובר בתקופה "מרגשת בהרבה מהשנים 2024–2025", וכי סוני מפתחת כעת טכנולוגיה לא ידועה שתשנה את פני הענף כולו. עורך האתר כתב כי הוא מכיר את הפרטים אך אינו רשאי לחשוף אותם בשלב זה, ורק ציין כי "זה משהו שיטלטל את כל התעשייה".

בינתיים, סוני מתכוננת לתערוכת CP+ 2026 שתיערך ביוקוהמה בין ה־26 בפברואר ל־1 במרץ, אך לא צפויה להכריז שם על מצלמות חדשות. במקום זאת, שלוש עדשות חדשות יעמדו במוקד:

100–400 מ"מ f/4.0 GM גרסה חדשה לדגם הוותיק מ־2017.

100–400 מ"מ G עם צמצם משתנה.

18–26 מ"מ f/2.0 GM בזווית רחבה ובאוריינטציה מקצועית.

למרות היעדר הכרזות על מצלמות, סוני צפויה להציג בתערוכה את אחד הביתנים הגדולים ביותר – צעד המעיד על פעילות ענפה והיערכות מוקדמת לקראת ההכרזות העתידיות.

מבחינת שוק הצילום, שנת 2025 הסתכמה בצמיחה של כ־10% במשלוחי מצלמות חסרות מראה (Mirrorless Camera). סוני שלחה כ־1.63 מיליון יחידות והחזיקה במקום השני אחרי קנון. עם זאת, חובבי הצילום חשים שהתקופה הנוכחית היא שקט שלפני הסערה - ורבים מצפים לדעת מה בדיוק מתחולל במעבדות סוני.