מהלומה במיליארדים: 500 משגרי טילים לגרמניה מאלביט

צבאות נאט"ו מתאמנים - צילום: המטה העליון של נאט"ו של כוחות בעלות הברית באירופה | רשמי צבאות נאט"ו מתאמנים | צילום: צילום: המטה העליון של נאט"ו של כוחות בעלות הברית באירופה | רשמי 10 10 0:00 / 0:16 צבאות נאט"ו מתאמנים ( צילום: המטה העליון של נאט"ו של כוחות בעלות הברית באירופה | רשמי )

בצעד שמסמן שינוי אסטרטגי במדיניות הביטחון האירופית, צבא גרמניה (Bundeswehr) יוצא למסע התחמשות חסר תקדים שישנה את מאזן הכוחות ביבשת. במוקד המהלך: אימוץ מערכת ה-MARS 3, המוכרת כגרסה האירופית למערכת ה-PULS המהפכנית של חברת אלביט מערכות הישראלית.

כפי שדווח באתר החדשות הביטחוני Hartpunkt, מדובר בהסכם מסגרת לאספקת לא פחות מ-500 משגרי טילים, שיהפכו את חיל התותחנים הגרמני לאחד הקטלניים בעולם. ההחלטה מגיעה על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת באירופה ונתפסת כמענה ישיר לאיומים אסטרטגיים מתפתחים.

נגמ"ש קטלני חדש בנאט"ו ( צילום: החשבון הרשמי של הכוחות המזוינים השוודיים )

קפיצת מדרגה טכנולוגית היסטוריה: איראן תקפה את טורקיה - נאט"ו יירטה את הטיל הבליסטי ישראל גראדווהל | 14:29 מערכת ה-EuroPULS, שפותחה בשיתוף פעולה בין אלביט לענקית הגרמנית KNDS, מהווה קפיצת מדרגה טכנולוגית. עם יכולת שיגור של טיל ה-Predator Hawk לטווח של 300 קילומטרים ודיוק כירורגי, המערכת מאפשרת לגרמניה ולבעלות בריתה בנאט"ו להחליף את המערכות המיושנות ולהציב מענה מוחץ לאיומים אסטרטגיים. ההצטיידות כוללת עשרות אלפי רקטות בשווי מיליארדי אירו, עם צפי לאספקה מלאה עד שנת 2030. המערכת מסוגלת לשגר מגוון רחב של חימוש, כולל מל"טים מתאבדים (חימוש משוטט) וטילים מונחי נ"ט - יכולת שמעניקה לגרמניה גמישות מבצעית חסרת תקדים. יתרון אסטרטגי על פני מתחרים הבחירה בטכנולוגיה של אלביט על פני ה-HIMARS האמריקאי או ה-Chunmoo הקוריאני מעניקה לגרמניה יתרון אסטרטגי עצום. מדובר בפלטפורמה פתוחה המסוגלת להתאים עצמה למגוון רחב של תרחישי לחימה, תוך שהיא מציעה דיוק כירורגי ויכולת תמרון מהירה. המהלך, שצפוי לעבור אישור פרלמנטרי סופי ב-2026, ממצב את גרמניה כמרכז המבצעי החדש של אירופה. התעשייה הביטחונית הישראלית, שהוכיחה את יכולותיה בשדות קרב אמיתיים, מספקת לאירופה את הכלים להתמודד עם איומים מודרניים.

9 פגזים בדקה: טכנולוגיה ארטילרית מתקדמת ( צילום: ערוץ X רשמי של משרד ההגנה הבריטי. )

השלכות אזוריות

ההחלטה הגרמנית מגיעה בעקבות מהלכים דומים של מדינות נאט"ו נוספות. כפי שדווח בכיכר השבת, סלובקיה החלה במודרניזציה דרמטית עם קבלת נגמ"שים מתקדמים, ובריטניה חתמה על חוזה ענק למערכות ארטילריה מהפכניות.

המגמה ברורה: אירופה משקיעה מיליארדי אירו בשדרוג יכולותיה הצבאיות, תוך שהיא נשענת על טכנולוגיות מוכחות מישראל ומארצות הברית. עבור התעשייה הביטחונית הישראלית, מדובר בהזדמנות עסקית משמעותית ובהכרה בעליונות הטכנולוגית שלה.

יצוין כי המהלך הגרמני מתבצע על רקע מתיחות גוברת באירופה, כאשר מדינות נאט"ו מחזקות את יכולותיהן ההגנתיות. השילוב של טכנולוגיה ישראלית עם תעשייה אירופית מהווה דוגמה לשיתוף פעולה בינלאומי בתחום הביטחון.