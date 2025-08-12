Afeela 1, הסדאן החשמלית שפותחה בשיתוף בין סוני והונדה עליו פורסם בעבר בהרחבה, החלה שלב ייצור ראשוני במפעל הונדה בעיר East Liberty שבאוהיו. הרכב פונה בעיקר לחובבי טכנולוגיה, ומספק חווית משתמש עשירה, עם אפשרות לצפייה המשלבת מערכת סראונד ייחודית, שמיעת מוזיקה באיכות אודיופילית, ומסך בהספק גבוה של 800 טריליון פעולות בשנייה.

ה-Afeela 1 תוצע תחילה בשני דגמים: Origin אשר יתחיל ב-89,900 דולר ו-Signature היוקרתי יותר, שיתחיל ב-102,900 דולר. גרסת Signature כוללת בין היתר חישוקי 21 אינץ', מערכת בידור אחורית, ומצלמה מרכזית לניטור פנים הרכב. כלל הדגמים מצוידים ב-40 חיישנים - מצלמות, לידאר, רדאר ואולטרסוניק - ובטכנולוגיית בינה מלאכותית, ביטול רעשים אקטיבי ומערכת צליל מרחבית.

כלי הרכב עצמו מציע הנעה כפולה באמצעות שני מנועים (קדמי ואחורי) בהספק 241 כ"ס כל אחד, טווח נסיעה מוערך של כ-480 ק"מ (300 מייל), וסוללת 91 קוט"ש הניתנת לטעינה מהירה (עד 150 קילוואט), כולל בעמדות טסלה עם חיבור NACS.

הטכנולוגיה המרכזית שמבדילה את Afeela 1 מהמתחרים היא חוויית הבידור בתא הנוסעים: לוחות מחוונים דיגיטליים לכל אורך הדשבורד, אפשרות להתאמת רקעים, תאורה פנימית ייחודית ושינוי קולות המנועים החשמליים על פי העדפת הנהג.