ה-Mercedes-Maybach V12 Edition ( צילום: יצרן )

מותג מייבאך ממשיך לבסס את מעמדו כחלוץ בסצנת הרכבים האולטרה-יוקרתיים, ובעידן בו רגולציות מחמירות מאיימות על מנועי ה-V12 בגלל הזיהום הרב שהם מביאים איתם, מרצדס מבצרת את מקומה בהיסטוריה עם מהדורה יוצאת דופן: Mercedes-Maybach V12 Edition - קפסולה של פאר, קלאסה ומסורת מוטורית. רכב חשמלי שנטען מדוושות: סטארט-אפ צרפתי חושף רכב תלת-גלגלי מהפכני אבישי לוי | 18:09 מהדורת ה-V12 החדשה מבוססת על דגם S 680 המפואר, ומשמשת כמחווה לדגמי Maybach Zeppelin ההיסטוריים שנשאו את הטכנולוגיה הזו כבר בראשית המאה ה-20. מרצדס מצהירה כי תמשיך לשלב מנועי V12 בדגמי העל שלה גם בתחילת שנות ה-30 של המאה הנוכחית, בניגוד למגמה הנפוצה בענף.

עיצוב בולט כימטב המסורת ( צילום: יצרן )

הדגם המיוחד מאופיין במראה דו-גווני: MANUFAKTUR Olive Metallic יחד עם Obsidian Black Metallic, גלגלי MANUFAKTUR Olive Metallic ואבזור קוסמטי יוקרתי כולל סמל מיוחד עם נגיעות זהב 24 קראט - המבטא את הייחודיות והיוקרה המוקצנת של הדגם.

עיטורים משולבי זהב 24K ( צילום: יצרן )

עיטורים משולבי זהב 24K ( צילום: יצרן )

הפנים של הרכב מפגיש את הנוסעים עם חווית בוטיק אמיתית: גביעי שמפניה מכסף, ריפודי עור נאפה ייחודיים בגוון Saddle Brown, קישוטי עץ אגוז מבריק, גלגל הגה בעבודת יד, תקרת עיטורי יהלום, רקמות מיוחדות של המהדורה ופריטים נוספים המיועדים רק לדגם זה.

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

כוסות לשמפניה ומפתחות בעיצוב ואריזה יחודיים ( צילום: יצרן )

הרכב היוקרתי יוצע ב-50 יחידות בלבד, אשר יגיעו לשווקים נבחרים ברחבי העולם, והמסירות צפויות להתחיל כבר בסתיו 2025. לטענת החברה המהדורה הנוצצת הזו לא רק מנציחה את המסורת הארוכה של מנועי ה-V12 במייבאך - היא מגדירה מחדש את המשמעות של רכב יוקרה מודרני, ומציעה ללקוחות העילית שילוב בין טכנולוגיה עכשווית לערכי מורשת מוטורית עמוקה.