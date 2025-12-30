שנת 2025 צפויה להיכנס להיסטוריה של תעשיית הרכב: יצרניות הרכב הסיניות נמצאות על סף השתלטות על הפסגה העולמית. לאחר יותר משני עשורים בהם הובילה יפן את טבלת מכירות הרכב הבינלאומית, סין עומדת לעקוף אותה ולהפוך למעצמה הבלתי מעורערת של התחום.

הקפיצה המרשימה נובעת בראש ובראשונה מהצלחתה של BYD, שעד סוף נובמבר מכרה 2.07 מיליון רכבים חשמליים - נתון שמציב אותה לפני טסלה, שמכירותיה צפויות להסתכם בכ-1.65 מיליון יחידות בלבד השנה. אצל טסלה נרשמה ירידה של כמעט 8% לעומת השנה הקודמת, בעיקר לאחר סיומה של ההטבה הפדרלית בארה"ב על סך 7,500 דולר, בעוד BYD ממשיכה להתרחב בקצב מסחרר הן בשוק הביתי והן מעבר לים.

גל יצוא סיני: השתלטות על השווקים העולמיים

הישגים אלה מתבססים על גל יצוא סיני ענק. מתחילת השנה ייצאו יצרניות הרכב הסיניות כ-6.34 מיליון כלי רכב - עלייה של כמעט 19% לעומת השנה שעברה. רכבי האנרגיה החדשה (NEV) - הכוללים רכבים חשמליים, היברידיים ופלאג-אין - מהווים יותר משליש מהמכירות לחו"ל.

BYD לבדה רשמה שיא חדש של 131,935 כלי רכב מיוצאים בנובמבר – זינוק של 326% לעומת השנה שעברה - וצפויה לחצות את רף מיליון כלי הרכב המיוצאים בשנה אחת. סין, שכבר עקפה את יפן בייצוא הרכב בשנת 2023, מרחיבה את הפער גם השנה ומבססת את מעמדה כיצואנית הרכב הגדולה בעולם.

בשוק האירופי מחזיקות כעת היצרניות הסיניות בנתח של 5.1% - כמעט פי שניים מהנתח שנרשם ב-2024 - ובמדינות דרום־מזרח אסיה, כמו תאילנד, צפויה עלייה של 49% במכירות במהלך 2025.

דומיננטיות מוחלטת גם בבית

לא רק בעולם - גם בתוך סין עצמה היצרניות המקומיות דוחקות את המותגים הצידה. נכון לסוף הרבעון השלישי של 2025, המותגים הסיניים מחזיקים בנתח שוק של כ-69% ממכירות כלי הרכב. מדובר בכמעט פי שניים מהנתח שהיה להם לפני חמש שנים.

במקביל, המותגים היפניים והגרמניים מאבדים אחיזה: מכירותיהם ירדו ב-4.2% ו-5.7% בהתאמה, בעוד היצרניות האמריקאיות רשמו עלייה מתונה של 1.9% בלבד. סוגיית הטכנולוגיה הירוקה ממחישה את השינוי הדרמטי: המכירות של רכבי האנרגיה החדשה עברו את אלה של רכבי הבנזין והדיזל - 11.47 מיליון לעומת 10.01 מיליון רכבים בהתאמה עד נובמבר.

BYD מובילה את השוק המקומי עם נתח של 29%, ואחריה ג’ילי עם 12% ו-SAIC עם 8%. השילוב בין תמיכה ממשלתית, חדשנות טכנולוגית ומחירים תחרותיים מציב את סין בעמדה ברורה של הנהגה עולמית - לא רק בעתיד, אלא כבר כאן ועכשיו.