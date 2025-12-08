BYD, אחת מחברות הרכב החשמלי הצומחות והמדוברות בעולם, נכנסת לעידן חדש של בקרת איכות עם השקת תכנית “אפס ליקויים” במפעלי הסוללות שלה, שנועדה לצמצם שגיאות ולתקנן את תהליכי הייצור והניהול מקצה לקצה. התכנית הושקה ברבעון השלישי של 2025, ומוגדרת כמהלך רוחב הכולל שינויי כוח אדם, שדרוג נהלים ואימוץ סטנדרטים בינלאומיים מתקדמים, במטרה ליישר קו עם רמות האיכות המובילות בתעשייה בתוך כשנה–שנתיים.

בבסיס המהלך עומד שינוי דרמטי במודל הפעילות של BYD: מעבר מיצרנית שמתמקדת בעיקר בסוללות לכלי הרכב שלה - לשחקנית מרכזית בשוק האספקה החיצונית של סוללות לרכב ולמערכות אגירת אנרגיה. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025 הגיעה תפוקת הסוללות של BYD לכ‑113.42 ג׳יגה-ואט שעה (GWh), כאשר כ‑23.65 ג׳יגה-ואט שעה - יותר מ‑20 אחוזים מהתפוקה - שווקו ללקוחות חיצוניים, אחרי שנים שבהן חלקן של המכירות החיצוניות היה חד-ספרתי בלבד.

העלייה החדה בחשיפה ובמכירות ליצרני רכב אחרים הופכת את נושא האיכות הקריטית לא רק עבור מותג BYD עצמו, אלא גם עבור מוניטין השותפים שבונים על טכנולוגיית הסוללות שלה.

אלא שהמהלך האסטרטגי לרמת “אפס ליקויים” מתרחש על רקע סדרת ריקולים שמדגישה את האתגרים שבייצור המוני של סוללות traction לרכב חשמלי והיברידי. בסוף נובמבר הורתה הרגולטורית הסינית, רשות הפיקוח על השוק (SAMR), על ריקול של 88,981 מכוניות Qin Plus DM-i שיוצרו בין ינואר 2021 לספטמבר 2023, לאחר שנמצא כי בעיות עקביות בייצור הסוללה עלולות לגרום לירידת הספק, ובמצבים קיצוניים לביטול האפשרות לנסיעה במצב חשמלי טהור - מה שמוגדר כסיכון בטיחותי. על פי ההודעה, BYD תטפל בתקלה באמצעות עדכון תוכנה מרחוק (OTA) למערכת האבחון של הרכב, שיזהה חריגות בביצועי הסוללה, יציג התראת תקלה בלוח המחוונים ויזמן את הנהגים למוסכים לצורך החלפה פיזית של מארז הסוללה ברכב ללא עלות.

זוהי אינה הפעם הראשונה שבה BYD מתמודדת השנה עם תקלות בהיקף גדול: באוקטובר 2025 הודיעה החברה על הריקול הגדול בתולדותיה - יותר מ‑115 אלף דגמי Tang ו‑Yuan Pro שיוצרו בין 2015 ל‑2022, בעקבות ליקויי תכנון במכלולי הסוללה, שבחלקם יכלו לפגוע בבטיחות ולהוביל לשיבושים במצב הנסיעה החשמלי או לסיכון חדירת מים למארז הסוללה. עם צירוף הריקול של Qin Plus DM-i, מספר כלי הרכב שהחברה נאלצה להשיב לכביש לתיקון ב‑2025 חוצה את רף 200 אלף, מה שמחריף את השיח סביב מידת הבשלות של תהליכי בקרת האיכות בקנה המידה אליו טיפסה BYD בשנים האחרונות.​

במקביל ללחץ הרגולטורי ולהד התקשורתי, BYD מאותתת כי תהליכי האיכות שלה עוברים שינוי עומק שמכוון לתקינה ולניהול המתקרבים למודל היפני הידוע בהקפדה על תהליכים, דוגמת זה הנהוג בטויוטה. לפי גורמים בענף, החברה מבצעת רה-ארגון במבנה כוח האדם, משפרת את ניהול התהליכים בקווי הייצור, ומחזקת את הממשקים עם הלקוחות החיצוניים כדי להבטיח שקיפות, עקביות והפחתת שיעור התקלות לאורך מחזור החיים המלא של הסוללה.

החל משלב הייצור, דרך אינטגרציה ברכב ועד שירות לאחר מכירה - הל שלב יפוקח וינוהל על הצד הקפדני ביותר. עבור יצרני רכב עולמיים ששוקלים לאמץ סוללות של BYD, ומהצד השני עבור צרכנים בסין ובשוקי היצוא, מידת ההצלחה של יוזמת “אפס ליקויים” תהיה אחד המבחנים המשמעותיים ליכולת של החברה לשמר צמיחה מואצת מבלי לפגוע באמון בשמה כמובילה טכנולוגית.