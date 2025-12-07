כיכר השבת
"מה שעובד עבור אמריקה"

חגיגה בקרמלין לאחר שארה"ב הסירה את רוסיה מרשימת האיומים

הקרמלין הוציא הודעה רשמית בה הוא בירך על צעד של ממשל טראמפ, שהפסיק להגדיר את רוסיה כ"איום ישיר" | האסטרטגיה החדשה מגדירה את מדיניות החוץ של ארה"ב כ"ריאליזם גמיש", ומדגישה כי המדיניות האמריקנית תונחה על־ידי "מה שעובד עבור אמריקה" (בעולם)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין (צילום: shutterstock)

הקרמלין הוציא היום (ראשון) הודעה רשמית בה הוא בירך על צעד של ממשל הנשיא האמריקני , שעדכן את אסטרטגיית הביטחון הלאומי של ארצות הברית והפסיק להגדיר את כ"איום ישיר".

מאז סיפוח חצי האי קרים ב־2014 והפלישה הרוסית בהיקף מלא לאוקראינה ב־2022, האסטרטגיות האמריקניות הגדירו את מוסקבה כאיום מרכזי. עם זאת, המסמך המעודכן, שפורסם ביום שישי, מציג טון מתון יותר, וקרא לשיתוף פעולה מוגבל.

דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב ציין כי באסטרטגיה החדשה הוסרו הניסוחים שעסקו ברוסיה כאיום ישיר, ובמקומם מופיעים קריאות לשיתוף פעולה בנושאי יציבות אסטרטגית. לדבריו, מדובר בצעד חיובי, אך הוא הדגיש כי מוסקבה תבחן את המסמך לעומק לפני שתסיק מסקנות רחבות יותר.

האסטרטגיה החדשה, המשתרעת על פני 29 עמודים, מגדירה את מדיניות החוץ של ממשל טראמפ כ"ריאליזם גמיש", ומדגישה כי המדיניות האמריקנית תונחה על־ידי "מה שעובד עבור אמריקה".

במסמך נאמר כי וושינגטון תפעל לפתרון מהיר של המלחמה באוקראינה ותשאף להשיב את היציבות האסטרטגית מול מוסקבה, למרות שפעולותיה של רוסיה באוקראינה עדיין מהוות דאגה ביטחונית מרכזית.

"אם המגמות הנוכחיות (באירופה) יימשכו, היבשת לא תהיה מוכרת בעוד 20 שנה או פחות", נכתב עוד במסמך. "ככאלה, הרי שרחוק מלהיות ברור אם למדינות אירופיות מסוימות יהיו כלכלות וצבאות חזקים מספיק כדי להישאר בעלות ברית אמינות".

הפרסום מגיע בזמן שבו המהלך האמריקני לקידום יוזמת שלום בין אוקראינה לרוסיה נמצא בהקפאה, לאחר שוושינגטון הגישה הצעה הכוללת תמיכה בסיפוח חלקים של אוקראינה בידי רוסיה וצמצום הצבא האוקראיני.

במדינות אירופה, התלויות בסיוע הצבאי האמריקני לבלימת רוסיה, עקבו מקרוב אחר השינוי במדיניות, והביעו חשש כי הטון המרוכך עשוי להחליש את המאמצים להתמודד מול מוסקבה - בזמן שהמלחמה באוקראינה עדיין נמשכת.

