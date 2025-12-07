כיכר השבת
שיא שלילי?

עיכוב יוצא דופן: אישה קיבלה חבילה שהזמינה לפני עשר שנים

אישה סינית קיבלה חבילה של עיניים מבובות בעבודת יד, שהזמינה באינטרנט לפני עשור | המוכר טען כי רוב הלקוחות האחרים שהזמינו פריטים לפני שנים רבות "כבר קיבלו את הזמנותיהם" (בעולם)

אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

אישה סינית קיבלה לאחרונה חבילה של עיניים מבובות בעבודת יד, שהזמינה באינטרנט לפני עשור.

האישה העונה לשם לי, ששיתפה את הסיפור ברשת, סיפרה כי היא שכחה לחלוטין שהזמינה את הפריט עוד בשנת 2015.

ב־25 בנובמבר קיבלה לי הודעה מהחנות המקוונת שהזמנתה סוף סוף הגיעה. היא שילמה 515 יואן (כ־230 שקלים) עבור הפריטים. החבילה נמסרה ב־27 בנובמבר, והמוכר אף שלח זוג נוסף של עיניים במתנה.

לדברי לי, היא כבר מכרה את הבובה עבורן נועדו העיניים, ועכשיו אינה יודעת מה לעשות עם הפריטים שקיבלה.

לפי המוכר, העיכוב נבע מכך שהעיניים מיוצרות בעבודת יד, והיצרן הזר מוכר רק פריטים איכותיים וללא פגמים. לטענתו, תנודות באספקת חומרי הגלם תרמו גם הן לעיכוב.

המוכר ציין כי הם הפסיקו להפיץ את מוצרי היצרן במהלך העשור האחרון, אך שמרו על קשר איתו עבור הזמנות קודמות. לטענתו, רוב הלקוחות האחרים שהזמינו פריטים לפני עשר שנים כבר קיבלו את הזמנותיהם.

